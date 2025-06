Vivo X200 FE debiutuje w Polsce. Tanio nie jest, ale są prezenty

Mały rozmiar, wielka moc

Vivo X200 FE to – zdaniem producenta – potwór w kompaktowym przebraniu. Wyposażony został w płaski 6,31-calowy wyświetlacz ZEISS Master Color i wąskie ramki. Jego rozdzielczość to 1216 x 2640 pikseli, a szczytowa jasność to nawet 4500 nitów.