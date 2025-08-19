Sprzęt

Action szokuje - to tylko 23 zł🤯 Taki Logitech kosztuje cztery stówy

To już ostatnia szansa na zakup cenionej przez Internautów taniej elektroniki w Action. Ten rarytas jeszcze dziś jest dostępny w cenie zaledwie 22,95 zł — od jutra drożej.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 08:55
0
Mysz bezprzewodowa Sologic w Action za 22,95 zł

Ergonomiczne cacko z Action wyróżnia się przede wszystkim wyjątkowo cichym klikiem swoich aż 6 przycisków. Mysz ma ergonomiczne profilowanie, lekką przesuniętą na zewnątrz powierzchnią chwytu, dzięki czemu nawet wielogodzinne przeklikiwanie się przez zasoby sieci nie powoduje zmęczenia czy problemów z cieśnią nadgarstka.

Nie trzeba daleko szukać inspiracji, za takimi kształtami stoi legendarny LOGITECH MX Master 3S, który jednak kosztuje około 400 zł, a więc dobre kilkanaście razy więcej (Logitech po prawej):

Co dla wielu osób bardzo istotne, sprzęt został wykonany w aż 56% z materiałów z recyklingu i śmiało można mówić tutaj o zrównoważonym, odpowiedzialnym zakupie. Optyczny sensor ma 3 tryby czułości - 800, 1200 i 1600 dpi, z powodzeniem nada się dzięki temu nie tylko do pracy, ale też do gier.

W zestawie znajdziemy przewód USB służący do ładowania gryzonia (czas ładowania litowo-jonowego akumulatora 400 mAh to około 2 godziny) oraz transmiter bezprzewodowy 2,4 GHz ze złączem USB-A. Wystarczy podłączyć ten ostatni do portu w komputerze i mysz natychmiast zaczyna działać — nie trzeba niczego konfigurować.

Dużym atutem jest też zaskakująco mała masa myszki — to pożądane przez wymagających użytkowników zaledwie 85 gramów. Z racji natomiast ergonomicznego profilowania warto pamiętać, że nie jest to propozycja dla osób leworęcznych. Cena myszki w ramach promocji tygodnia została obniżona z 26,95 zł do 22,95 zł — promocja obowiązuje tylko do 19 sierpnia.

Zobacz: Masz szambo? Grozi Ci nawet 5000 zł kary i to nie z Twojej winy

telepolis
