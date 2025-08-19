Action szokuje - to tylko 23 zł🤯 Taki Logitech kosztuje cztery stówy

Mysz bezprzewodowa Sologic w Action za 22,95 zł

Ergonomiczne cacko z Action wyróżnia się przede wszystkim wyjątkowo cichym klikiem swoich aż 6 przycisków. Mysz ma ergonomiczne profilowanie, lekką przesuniętą na zewnątrz powierzchnią chwytu, dzięki czemu nawet wielogodzinne przeklikiwanie się przez zasoby sieci nie powoduje zmęczenia czy problemów z cieśnią nadgarstka.

Nie trzeba daleko szukać inspiracji, za takimi kształtami stoi legendarny LOGITECH MX Master 3S, który jednak kosztuje około 400 zł, a więc dobre kilkanaście razy więcej (Logitech po prawej):

Co dla wielu osób bardzo istotne, sprzęt został wykonany w aż 56% z materiałów z recyklingu i śmiało można mówić tutaj o zrównoważonym, odpowiedzialnym zakupie. Optyczny sensor ma 3 tryby czułości - 800, 1200 i 1600 dpi, z powodzeniem nada się dzięki temu nie tylko do pracy, ale też do gier.

W zestawie znajdziemy przewód USB służący do ładowania gryzonia (czas ładowania litowo-jonowego akumulatora 400 mAh to około 2 godziny) oraz transmiter bezprzewodowy 2,4 GHz ze złączem USB-A. Wystarczy podłączyć ten ostatni do portu w komputerze i mysz natychmiast zaczyna działać — nie trzeba niczego konfigurować.