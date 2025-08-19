Nauka

Coraz więcej nastolatków się szczepi. Naukowcy tłumaczą nowy trend

Wraz z końcem wakacji powraca temat szczepień. I tu niespodzianka — wbrew ogólnym trendom w zakresie wskaźników szczepień dzieci, coraz więcej nastolatków przyjmuje zalecane szczepionki.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:36
Szczepionki nowym trendem wśród nastolatków?

Nastolatkowie w wieku od 13 do 17 lat, przyjmują coraz więcej szczepionek, w tym przeciwko odrze i krztuścowi. Raport odnosi się amerykańskich nastolatków i mówi jasno, że w samym 2024 roku więcej młodych przyjęło zalecane szczepienia niż w 2023 roku. To odwrotna tendencja do tej, która występuje wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Dane pochodzą z najnowszego raportu Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) na temat szczepień dzieci. 

Badacze są przekonani co do jednego, komunikacja między lekarzami a rodzicami może prowadzić do zwiększonego zainteresowania szczepieniami. W roku ubiegłym odsetek młodzieży w wieku 13-17 lat, która otrzymała co najmniej dwie dawki szczepionki skojarzonej przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR), wzrósł w porównaniu z rokiem 2023. Wzrosła także ilość nastolatków, która zaszczepiła się szczepionką skojarzoną przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi. Był to wzrost z 89% na 91,3%. 

Wyniki raportu opublikowano w zeszły piątek, w cotygodniowym raporcie CDC "Zachorowalność i śmiertelność". Autorzy przeanalizowali dane zebrane w ramach Narodowego Badania Szczepień dla Nastolatków z 2024 roku, dwuetapowego badania, w którym pytano opiekunów i ich dzieci o stosowanie szczepień. Zdecydowanie większy odsetek zaszczepionych osób zanotowano na obszarach miejskich. A był on największy, jeśli lekarz zalecił szczepienie. 

Ale nie wszystkie dane są wzrostowe. Odsetek nastolatków przyjmujących szczepionkę przeciwko HPV utrzymuje się na stałym poziomie. 

telepolis
badania i rozwój szczepienia badania naukowe
Zródła zdjęć: Vegengeim / Shutterstock
Źródła tekstu: scientificamerican.com