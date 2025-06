To może być przełom. Nośniki danych będą 100x pojemniejsze

Nawet 3 TB na każdy centymetr kwadratowy

Współczesne dyski twarde przechowują dane poprzez magnetyzację małych obszarów złożonych z wielu współpracujących atomów. Jednocząsteczkowe magnesy natomiast umożliwiają zapis danych na poziomie pojedynczych cząsteczek, bez potrzeby współdziałania z sąsiednimi molekułami. Otwiera to drzwi do niezwykle wysokiej gęstości zapisu danych.

Choć nadal mowa o bardzo niskich temperaturach , nowy poziom jest wyższy od temperatury wrzenia LN 2 , co oznacza, że możliwe jest chłodzenie przy użyciu łatwo dostępnych środków - takich jak właśnie ciekły azot - co czyni technologię potencjalnie użyteczną w dużych centrach danych. Niestety tym samym nie nadaje się do użytku domowego.

Jak podkreśla współautor badań, profesor Nicholas Chilton z ANU, nowa cząsteczka może umożliwić zapis danych z gęstością sięgającą trzech terabajtów na centymetr kwadratowy. Dla porównania, odpowiada to około 40 tysiącom kopii albumu The Dark Side of the Moon upakowanych w dysku wielkości znaczka pocztowego lub pół miliona filmików z TikToka.