Pepco przecenił praktyczny sprzęt. Teraz to tylko 7 zł

Jeśli jest jakiś element, w przypadku którego producenci często idą na łatwiznę, to jest to dorzucany do zestawu kabel USB. Te często, nawet jeśli spełniają wysokie parametry prądowe, to są wykonane w sposób dość dyskusyjny. Z czasem ich izolacja się degraduje, czy pęka przy wtyczce. Kolejne w kolejce są przewody wewnątrz, które powoli pękają, przez co rośnie ich opór. Efekt? Kabel ładuje coraz wolniej i nagrzewa się przy wtyczce.