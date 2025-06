Alior Bank wydał nowy komunikat. "Ostrzegamy naszych klientów"

Klienci Alior Banku zagrożeni

Alior Bank w obliczu nasilonych prób wyłudzeń postanowił przystąpić do działania. Ostrzega użytkowników przed najczęstszymi próbami ataków. Należy zachować czujność bowiem akcje, w których oszuści podszywają się pod pracowników banków telefonicznie oraz za pośrednictwem e-maila trwają w najlepsze. Komunikat ostrzegający opublikowany został na oficjalnej stronie banku.

Wszystko dlatego, że w ostatnich tygodniach bank odnotował wzmożoną liczbę ataków na swoich klientów. Przestępcy nie dość, że podają przez telefon nieistniejące identyfikatory pracownicze, to jeszcze nakłaniają klientów do przelania środków na konto w innym banku. Jeśli chodzi o komunikację mailową, to korzystają z fałszywego adresu ([email protected]) i podają fikcyjne numery wniosków kredytowych lub napierają na aktualizację danych.