Intel APO pozostanie żywe, gracze mogą odetchnąć z ulgą
Odpowiednia optymalizacja to podstawa dobrej wydajności w grach. Może ona jednak zależeć nie tylko od deweloperów, ale i producentów CPU.
Intel planuje kontynuować rozwój funkcji APO, wprowadzonej dla procesorów Alder, Raptor i Arrow Lake. Technologia ta umożliwia przypisanie zadań do konkretnych rdzeni w zależności od potrzeb danego tytułu, co znacząco wpływa na wydajność. Rozwiązanie wymaga jednak od Intela dostosowania ustawień indywidualnie dla każdej gry.
Pełna lista wspieranych tytułów liczy już 33 pozycje
W wątku na Reddicie, zauważonym przez zagraniczną redakcję Uniko's Hardware, użytkownik przedstawiający się jako inżynier Intela poinformował, że firma jest wciąż "w 100% zaangażowana" w rozwój APO i planuje dalsze rozszerzanie możliwości w przyszłych wersjach.
Podkreślono jednak, że obecny priorytet to wsparcie dla aktualnych i nadchodzących generacji procesorów. Starsze rodziny - jak Intel Core 12. i 13. generacji - nie są już głównym celem, z powodu ograniczonych zasobów oraz złożoności testowania na wielu konfiguracjach sprzętowych.
Ostatnia aktualizacja Intel APO, wydana w maju 2025 roku, dodała kolejne gry do listy tytułów objętych optymalizacją. Już teraz znajdują się na niej m.in. Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege oraz wiele innych. Pełna lista wygląda następująco:
- Baldur’s Gate 3
- Battlefield 1
- Company of Heroes 3
- Counter-Strike 2
- Cyberpunk 2077
- Dirt 5
- Dota 2
- Dreams Three Kingdoms 2 (PRC)
- F1 22
- Far Cry 5
- Far Cry New Dawn
- Final Fantasy XIV Endwalker
- Guardians of the Galaxy
- It Takes Two
- League of Legends
- Metro Exodus
- Naraka: Bladepoint
- Red Dead Redemption 2
- Riftbreaker
- Resident Evil
- Serious Sam 4
- Shadow of the Tomb Raider
- Strange Brigade (VLK)
- Tiny Tina’s Wonderlands
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Total War: Pharaoh
- Total War: Three Kingdoms
- Total War: Warhammer 3
- War Thunder
- Watch Dogs: Legion
- World of Tanks
- World of Warcraft
- World War Z
Opisywana technologia jest oficjalnie obsługiwana tylko na najwyżej pozycjonowanych modelach jak Intel Core Ultra, Intel Core i9, i7 i i5 z serii -K/-KF oraz mobilnych odpowiednikach -HX.