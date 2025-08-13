Intel APO pozostanie żywe, gracze mogą odetchnąć z ulgą

Intel planuje kontynuować rozwój funkcji APO, wprowadzonej dla procesorów Alder, Raptor i Arrow Lake. Technologia ta umożliwia przypisanie zadań do konkretnych rdzeni w zależności od potrzeb danego tytułu, co znacząco wpływa na wydajność. Rozwiązanie wymaga jednak od Intela dostosowania ustawień indywidualnie dla każdej gry.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pełna lista wspieranych tytułów liczy już 33 pozycje

W wątku na Reddicie, zauważonym przez zagraniczną redakcję Uniko's Hardware, użytkownik przedstawiający się jako inżynier Intela poinformował, że firma jest wciąż "w 100% zaangażowana" w rozwój APO i planuje dalsze rozszerzanie możliwości w przyszłych wersjach.

Podkreślono jednak, że obecny priorytet to wsparcie dla aktualnych i nadchodzących generacji procesorów. Starsze rodziny - jak Intel Core 12. i 13. generacji - nie są już głównym celem, z powodu ograniczonych zasobów oraz złożoności testowania na wielu konfiguracjach sprzętowych.

Ostatnia aktualizacja Intel APO, wydana w maju 2025 roku, dodała kolejne gry do listy tytułów objętych optymalizacją. Już teraz znajdują się na niej m.in. Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege oraz wiele innych. Pełna lista wygląda następująco:

Baldur’s Gate 3

Battlefield 1

Company of Heroes 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Dirt 5

Dota 2

Dreams Three Kingdoms 2 (PRC)

F1 22

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Final Fantasy XIV Endwalker

Guardians of the Galaxy

It Takes Two

League of Legends

Metro Exodus

Naraka: Bladepoint

Red Dead Redemption 2

Riftbreaker

Resident Evil

Serious Sam 4

Shadow of the Tomb Raider

Strange Brigade (VLK)

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Total War: Pharaoh

Total War: Three Kingdoms

Total War: Warhammer 3

War Thunder

Watch Dogs: Legion

World of Tanks

World of Warcraft

World War Z