Lexar znowu to zrobił. Dobra cena i zawrotna wydajność

Chińska marka Lexar poszerza swoje portfolio o nośniki półprzewodnikowe nowej generacji. Tym razem głównym celem było zaoferowanie jak najwyższej wydajności oraz pełnej kompatybilności z komputerami stacjonarnymi, laptopami oraz konsolami.

Ceny startują od 549 złotych i dostajemy aż 5 lat gwarancji

Lexar Ares Pro to SSD w formacie M.2 2280, które korzystają z najnowszego interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na kontroler MaxioTek MAP1806 oraz bliżej nieokreślone pamięci 3D TLC NAND - zapewne 232-warstwowe rozwiązanie od Microna lub YMTC.

Deklarowana wydajność ma sięgać do 14 000 MB/s dla odczytu i do 11 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 000 000 IOPS dla odczytu oraz do 1 500 000 IOPS dla zapisu losowego. Tym samym powinien to być jeden z najwydajniejszych SSD na rynku.