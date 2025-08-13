Sprzęt

Lexar znowu to zrobił. Dobra cena i zawrotna wydajność

Ten producent już od kilku miesięcy przyciąga uwagę entuzjastów PC. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego SSD z interfejsem PCIe 5.0 x4.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:25
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lexar znowu to zrobił. Dobra cena i zawrotna wydajność

Chińska marka Lexar poszerza swoje portfolio o nośniki półprzewodnikowe nowej generacji. Tym razem głównym celem było zaoferowanie jak najwyższej wydajności oraz pełnej kompatybilności z komputerami stacjonarnymi, laptopami oraz konsolami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ceny startują od 549 złotych i dostajemy aż 5 lat gwarancji

Lexar Ares Pro to SSD w formacie M.2 2280, które korzystają z najnowszego interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na kontroler MaxioTek MAP1806 oraz bliżej nieokreślone pamięci 3D TLC NAND - zapewne 232-warstwowe rozwiązanie od Microna lub YMTC.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk ADATA HD710 Pro 1TB HDD Czerwony
Dysk ADATA HD710 Pro 1TB HDD Czerwony
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Dysk SILICON POWER Armor A80 2TB HDD Czarny
Dysk SILICON POWER Armor A80 2TB HDD Czarny
0 zł
402.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 402.99 zł
Dysk CRUCIAL T705 2TB SSD (z radiatorem)
Dysk CRUCIAL T705 2TB SSD (z radiatorem)
0 zł
1009 zł - najniższa cena
Kup teraz 1009 zł
Advertisement

Deklarowana wydajność ma sięgać do 14 000 MB/s dla odczytu i do 11 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 000 000 IOPS dla odczytu oraz do 1 500 000 IOPS dla zapisu losowego. Tym samym powinien to być jeden z najwydajniejszych SSD na rynku.

Do wyboru dostaniemy trzy pojemności - 1, 2 oraz 4 TB. Nośniki Lexar Ares Pro pojawiły się już w sprzedaży w cenie kolejno około 549, 999 i 1799 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych - 750, 1500 i 3000 TBW.

Image
telepolis
SSD PCI Express 5.0 nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 Maxiotek Maxiotek MAP1806 Lexar Ares Pro
Zródła zdjęć: Lexar
Źródła tekstu: Lexar, oprac. własne