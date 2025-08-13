Lexar znowu to zrobił. Dobra cena i zawrotna wydajność
Ten producent już od kilku miesięcy przyciąga uwagę entuzjastów PC. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego SSD z interfejsem PCIe 5.0 x4.
Chińska marka Lexar poszerza swoje portfolio o nośniki półprzewodnikowe nowej generacji. Tym razem głównym celem było zaoferowanie jak najwyższej wydajności oraz pełnej kompatybilności z komputerami stacjonarnymi, laptopami oraz konsolami.
Ceny startują od 549 złotych i dostajemy aż 5 lat gwarancji
Lexar Ares Pro to SSD w formacie M.2 2280, które korzystają z najnowszego interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na kontroler MaxioTek MAP1806 oraz bliżej nieokreślone pamięci 3D TLC NAND - zapewne 232-warstwowe rozwiązanie od Microna lub YMTC.
Deklarowana wydajność ma sięgać do 14 000 MB/s dla odczytu i do 11 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 000 000 IOPS dla odczytu oraz do 1 500 000 IOPS dla zapisu losowego. Tym samym powinien to być jeden z najwydajniejszych SSD na rynku.
Do wyboru dostaniemy trzy pojemności - 1, 2 oraz 4 TB. Nośniki Lexar Ares Pro pojawiły się już w sprzedaży w cenie kolejno około 549, 999 i 1799 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych - 750, 1500 i 3000 TBW.