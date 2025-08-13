Sprzęt

DxOMark ma nowego króla fotografii mobilnej. Rekordowy wynik

Panowanie Oppo Find X8 Ultra w rankingu fotosmartfonów DxOMark nie trwało zbyt długo – sierpień przyniósł nowego lidera. Huawei Pura 80 Ultra uzyskał rekordowy wynik w zestawieniu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:19
2
Świat fotografii mobilnej ma nowego lidera – smartfon Huawei Pura 80 Ultra zajął najwyższe miejsce na podium, zdobywając historyczny wynik 175 punktów w teście DxOMark. Dotychczas na pierwszym miejscu znajdował się Oppo Find X8 Ultra, który w lipcu zajął najwyższe miejsce na podium z wynikiem 168 punktów

Dalsza część tekstu pod wideo

Huawei Pura 80 Ultra wyróżnia się zaawansowaną sekcją fotograficzną z unikatowym systemem optycznym, który łączy dwa teleobiektywy peryskopowe (3,7x do portretów i 9,4x do zdjęć z dużej odległości) w jednej jednostce z matrycą 50 Mpix. Główny aparat wykorzystuje sensor 50 Mpix w formacie 1 cal, a listę uzupełnia aparat szerokokątny 40 Mpix. Wykorzystany w modelu Pura 80 Ultra sensor Ultra Chroma XMAGE analizuje 1,5 miliona kanałów multispektralnych, co ma gwarantować niemal idealną reprodukcję barw.

Huawei Pura 80 Ultra pokonał konkurencję w ocenie zdjęć, w tym portretowych i w niskim naświetleniu, oraz w ujęciach przybliżonych, uchwyconych z pomocą zmienianego mechanicznie, podwójnego teleobiektywu. Wyraźnie poprawiła się również jakość wideo w porównaniu z poprzednią wersją modelu, Huawei Pura 70 Ultra.

Huawei Pura 80 Ultra został doceniony za żywe kolory, ostre detale, naturalną ekspozycję w każdej scenerii, a także udane portrety z naturalną tonacją skóry i rozmytym, miękkim tłem. Eksperci z DxOMark docenili także obiektyw szerokokątny i teleobiektywy, które utrzymują wyrazistość i szczegółowość obrazów. Atutem są płynne i stabilne nagrania wideo z doskonałym poziomem detali – nawet w ruchu.

W samej kategorii zdjęć smartfon uzyskał aż 180 punktów, co jest kolejnym rekordowym wynikiem. Według DxOMark główny aparat pozwala wychwycić niuanse w jasnych i zacienionych sceneriach i wydobyć nawet najdrobniejsze elementy kadru. Obiektyw świetnie sprawdza się także w ujęciach portretowych z efektem bokeh.

Z kolei mechanicznie zmieniany podwójny teleobiektyw uzyskał najwyższy wynik dzięki niezwykłej szczegółowości ujęć w różnych wartościach zoomu. Aparat tele pozwala na przykład uzyskać ostry obraz budowli oddanych o pół kilometra.

Za nagrywanie wideo Huawei Pura 80 Ultra osiągnął wysoki wynik 166 punktów – to postęp o 10 punktów względem poprzednika. Kamera z funkcją Ultra HDR zapewnia warstwowe obrazowanie z dokładnym odtwarzaniem światła i cieni, a wszystkie detale i szczegóły są zbalansowane i wyglądają naturalnie nawet przy ograniczonym oświetleniu. System stabilizacji przewiduje ruchy niczym operator filmowy, umożliwiając płynne nagrania z ręki – od koncertów po uliczne reportaże.

Jak zapowiada Huawei, model Pura 80 Ultra będzie dostępny w Polsce, jednak na szczegóły dotyczące daty premiery i ceny trzeba będzie jeszcze zaczekać. Wcześniej nieoficjalnie padała kwota 1499 euro, czyli około 6400 zł.

Zródła zdjęć: Huawei, DxOMark
Źródła tekstu: Huawei, DxOMark