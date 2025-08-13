Oukitel WP210, dostojny pancerniak dla wymagających

Nowość Oukitela, model WP210, to próba zbudowania pancerniaka z klasą – smartfonu, który łączy wysoką wytrzymałość z klasycznym, eleganckim designem oraz parametrami bliskimi flagowcom. Urządzenie jest wariantem modułowego modelu WP200 Pro, ale… bez modułów.

Wygląd jest jedną z największych niespodzianek. Oukitel WP210 odbiega od typowego arsenału udziwnień, z których słynie ta marka. Tył urządzenia to matowa powłoka z subtelną fakturą. O ile warianty czarny i szary z drobnym, punktowym wzorem przypominają WP200 Pro, to najbardziej przykuwa uwagę wariant czerwony, gdzie tył pokrywa solidna ekoskóra, z która kontrastuje aluminiowa ramka. Efekt jest naprawdę dostojny jak w droższych modelach premium.

Całość jest opakowana w konstrukcję odporną na pył i wodę (certyfikat IP68 i IP69K, można zanurzyć na 30 minut na 1,5 metra), upadki oraz skrajne temperatury od -20°C do 55°C. Smartfon przeszedł też militarne testy MIL-STD-810H, wytrzyma więc naprawdę sporo.

Ekran to matryca AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2412) z odświeżaniem 120 Hz. Mankamentem jest jednak przeciętna jasność 500 nitów. Ochronę zapewnia szkło Gorilla Glass 5.

Pod maską znajdziemy MediaTek Dimensity 8200, solidny układ 4 nm średniej klasy. W pracy pomaga mu 12 GB RAM-u LPDDR5X i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1 z opcją rozbudowy o 2 TB kartą microSD. Oukitel WP210 zapewnia łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, ma też radio FM i wszystkie niezbędne czujniki, w tym czytnik linii papilarnych pod ekranem. Sekcję foto reprezentuje aparat główny 108 Mpix (ISOCELL HM6), któremu pomaga aparat makro 2 Mpix. Z przodu znalazła się jednostka 32 Mpix.

Ciekawie zapowiada się też akumulator 8800 mAh i ładowanie 45 W (50% w niecałe 35 minut).

Oukitel WP210 w sklepie producenta kosztuje około 1500 zł, w Polsce będzie trochę drożej, ale na pewno smartfon znajdzie swoich nabywców, skuszonych bardziej klasycznym wyglądem.