Action wyprzedaje za 8,49 zł. Po pracy biegnę i robię zapasy

Mowa tu o kablu USB-C. Jednak nie jest to zwykły, tani kabel. Można wręcz powiedzieć, że jest to niezwykły, śmiesznie tani kabel, którego parametry są wręcz zaskakujące. Zwłaszcza że kosztuje on tylko 8,49 zł.

Kabel USB-C z Action

Co w nim takiego wyjątkowego? Pomijając cenę, są to trzy rzeczy. A dokładniej 3 metry długości. Kolejną kwestią jest nylonowy oplot, oraz końcówki odporne na zginanie. Wedle producenta przetrwa on nawet 50 tysięcy zgięć, co sprawia, że to niezwykle trwały kabel. Jednak prawdziwą wisienką na torcie jest fakt, że za jego pomocą można ładować urządzenia z mocą do 60 W.