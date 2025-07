Biedronka szaleje. Ten Air Fryer wykarmi wielopokoleniową rodzinę, a jest za pół ceny

Wiem, że się powtarzam, jednak Air Fryery to urządzenia, które odmieniły nie tylko moją kuchnię. Nie jest to partner w gotowaniu, jak Thermomix. Zamiast tego mamy tu do czynienia z czymś, co otwiera drogę do zupełnie innego sposobu przygotowywania potraw.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gigantyczny Air Fryer z Biedronki

Mocny strumień gorącego powietrza to nie to samo, co piekarnik z termoobiegiem. Zamiast tego mamy dania gotowe niezwykle szybko, a przy okazji z minimalną ilością tłuszczu. Jest więc szybko i zdrowo. A czy smacznie? Chrupiąca skórka i soczyste wnętrze mówią same za siebie.