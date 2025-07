Nowy obowiązek dla milionów Polaków. Już od 1 lipca

Nowy obowiązek dla Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że od 1 lipca 2025 roku każdy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku, jeśli będzie chciał dokonać jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie, będzie miał nowy obowiązek. Chodzi o podane już założonej, albo założenie nowej skrzynki do e-Doręczeń na potrzeby prowadzonej działalności.

Wchodzimy w kolejny etap upowszechniania e-Doręczeń. Od 1 lipca posiadanie skrzynki będzie konieczne, aby zaktualizować dane firmy w CEIDG. To ważny sygnał dla przedsiębiorców, którzy planują zmiany w działalności.

e-Doręczenia to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. W ten sposób mogą kontaktować się z nami między innymi polskie urzędy. Do tej pory Polacy założyli 1,4 mln skrzynek do e-Doręczeń.