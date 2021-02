Xiaomi Mi 11 przejmuje prowadzenie. Światowy ranking AnTuTu za styczeń 2021

Chociaż w notowaniu najszybszych smartfonów dostępnych na chińskim rynku pierwsze miejsce w zestawieniu AnTuTu zajął w styczniu 2021 r. telefon iQOO 7, to w skali globalnej prowadzenie przypadło Xiaomi Mi 11. W pierwszej dziesiątce znalazły się też cztery telefony Samsung Galaxy.

Twórcy benchmarku AnTuTu co miesiąc podają wyniki notowania najszybszych smartfonów – osobno dla chińskiego rynku, a osobno dla całego świata. W tym pierwszym brakuje zawsze smartfonów Samsunga, są za to ciekawe telefony sprzedawane głównie w Chinach, niedostępne w skali globalnej – jak iQOO 7, który zdobył pierwsze miejsce w najnowszym zestawieniu z Państwa Środka.

W notowaniu światowym tego modelu w ogóle nie ma, a pierwsza dziesiątka, powstała na podstawie uśrednionych wyników pomiarów, prezentuje się następująco:

Xiaomi Mi 11 (Snapdragon 888, 12/256 GB) – 707 306 punktów Huawei Mate 40 Pro (Kirin 9000, 8/256 GB) – 648,929 punktów Asus ROG Phone 3 (Snapdragon 865+, 12/512 GB) – 647,442 punktów Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos 2100, 12/256 GB) – 632 381 Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos 2100, 8/128 GB) – 622 185 Samsung Galaxy S21 5G (Exynos 2100, 8/256 GB) – 614 886 Oppo Find X2 Pro (Snapdragon 865, 12/512 GB) – 611 043 punktów Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon 865+, 12/256 GB) – 605 642 punktów OnePlus 8 Pro (Snapdragon 865, 12/256 GB) – 588 745 Xiaomi Mi 10T Pro 5G (Snapdragon 865, 8/128 GB) – 588 481

W zestawieniu uwagę zwraca silna reprezentacja smartfonów Samsunga z serii Galaxy S21 z układem Exynos 2100. Mimo świetnej specyfikacji smartfony pozostały jednak poza podium, przegrywając z telefonami wyposażonymi w chipsety Snapdragon i Kirin.

W porównaniu do rankingu chińskiego zabrakło przede wszystkim telefonów marki iQOO, która wprowadziła do lokalnego TOP10 aż trzy modele. W skali świata urządzenia te jednak nie przebiły się. Udało się to jednak z dużą skutecznością Xiaomi Mi 11, który sprzedawany jest tylko w Chinach, a pomiary pochodzą od użytkowników wyłącznie z tego kraju.

Warto jednak podkreślić, że ranking nie odzwierciedla maksymalnych możliwych wyników każdego z telefonów, lecz stanowi średnią ze wszystkich pomiarów, jakie przeprowadzili użytkownicy.

Źródło tekstu: AnTuTu