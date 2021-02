Xiaomi Mi MIX 4 oficjalnie potwierdzony. Będzie też nowy tablet

Smartfon Xiaomi Mi MIX 4 od jakiegoś czasu pojawia się w licznych doniesieniach, jednak dotąd były to głównie niepotwierdzone spekulacje. Teraz w końcu producent potwierdził, że ma w przygotowaniu taki telefon.

Wczoraj firma Xiaomi zorganizowała on-lineowe spotkanie z fanami marki w Chinach, podczas której szef Xiaomi, Lei Jun, zapowiedział, że Xiaomi Mi MIX 4 zostanie wydany w tym roku. Po spotkaniu potwierdził to dodatkowo jeden z dyrektorów w firmie, Wang Teng, dodał jednak, że na ten model trzeba będzie jeszcze poczekać.

W praktyce oznaczać to może, że Xiaomi Mi MIX 4 pojawi się w drugiej połowie roku. Ostatni wydany model z tej serii, Xiaomi Mi MIX 3 5G, zadebiutował w maju 2019 roku, jednak była to odświeżona wersja podstawowego modelu Xiaomi Mi MIX 3 w wersji LTE, który z kolei został zaprezentowany w październiku 2018. Jego poprzednik mial natomiast swój debiut rok wcześniej we wrześniu. Wiele więc wskazuje na to, że mimo przerwy w tej serii, Xiaomi będzie trzymać się podobnego, jesiennego cyklu.

Na premierę w drugiej połowie roku wskazuje też to, że obecnie chińska firma wprowadza swój najnowszy model flagowy Mi 11 oraz jego zapowiadane warianty – Xiaomi Mi 11 Pro i Xiaomi Mi 11 Pro+. Później jeszcze powinien dojść Xiaomi Mi 11 Lite.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 w Europie nie będzie tani

W tym roku Xiaomi chce też powrócić do bardziej wysmakowanego wzornictwa telefonów: na przykład obudów z wykorzystaniem elementów ceramicznych. Do tej zapowiedzi pasuje też ostatnia prezentacja koncepcyjnego telefonu z wodospadowym ekranem zagiętym na wszystkich czterech bokach obudowy, bez portów i przycisków.

Zobacz: Ten Xiaomi ma ekran zakrzywiony z każdej strony! Cena? 6000 zł

Poza premierą Xiaomi Mi MIX 4 szef firmy zapowiedział też jeszcze jedno urządzenie: tablet. To także nieco zapomniana linia produktów firmy. Ostatnie urządzenie tego typu to Xiaomi Mi Pad 4 z 2018 roku. W tym roku z kolei powinien w końcu zadebiutować Xiaomi Mi Pad 5, niewykluczone, że z rysikiem.

Podczas spotkania z fanami Lei Jun zapowiedział też, że Xiaomi zamierza się skupić w najbliższym czasie na rozwoju urządzeń smart home. CEO firmy przedstawił wizję, w której w niemal każdym w domu w Chinach znajdzie się inteligentny ekran.

Zobacz: Xiaomi Mi MIX w końcu powróci? To możliwe, ale będzie kosztował krocie

Zobacz: Jaki smartfon Xiaomi kupić? TOP 10 najlepszych modeli na luty 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: GizChina