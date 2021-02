Jaki smartfon Xiaomi kupić? TOP 10 najlepszych modeli na luty 2021

Chcesz kupić smartfon Xiaomi, ale nie wiesz jaki model wybrać? Wybieramy 10 najlepszych urządzeń producenta.

Xiaomi to jeden z bardziej popularnych producentów smartfonów na polskim rynku i trudno się dziwić. Urządzenia „chińskiego Apple” są jednymi z najbardziej opłacalnych na rynku, oferując w większości świetną specyfikację w dużo niższej od konkurencji cenie. No a wiadomo – dobrze i tanio zawsze w cenie.

Jak wybieraliśmy?

Problem pojawia się jednak, kiedy przychodzi do wyboru konkretnego modelu. Smartfonów w ofercie Xiaomi znajdziemy całe mnóstwo i nie każdy z nich będzie w swoim segmencie równie dobrym wyborem. Tutaj z pomocą przychodzimy my i nasz ranking 10 najlepszych modeli. Na co zwracaliśmy uwagę? Przede wszystkim na szeroko pojętą opłacalność – jakie parametry i funkcje dostajemy za nasze ciężko zarobione pieniądze. Pod uwagę braliśmy także wrażenia z użytkowania – czy to nasze, z testów, czy innych użytkowników.

Pod uwagę braliśmy smartfony dostępne w Polsce w ramach oficjalnej dystrybucji. Poszczególne modele są natomiast posegregowane od najtańszego, do najdroższego. Spośród nich wybór najlepszego urządzenia zostawiamy w rękach naszych czytelników. Swoje głosy możecie oddać w załączonej poniżej ankiecie.

Ankieta Jaki jest najlepszy smartfon Xiaomi? (luty 2021) Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Poco M3 Xiaomi Redmi Note 8 Pro Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Redmi Note 9T 5G Xiaomi Mi 10T Lite 5G Xiaomi Poco F2 Pro 5G Xiaomi Mi 10T Pro 5G Xiaomi Mi 11

Źródło zdjęć: własne, Xiaomi

Źródło tekstu: własne