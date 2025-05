Telefon do 1000 zł – TOP 5 na maj 2025

Jak wybieraliśmy?

Poniżej znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów, które kupicie poniżej 1000 zł. Każdy z nich uważamy za dobry zakup w swojej kategorii, ale oczywiście mamy też swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obracamy się w segmencie budżetowym, w związku z czym wszystkie wymienione modele będą się charakteryzowały mniej lub bardziej odczuwalnymi kompromisami.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Motorola Moto G15 Power 8/256 GB — dla szukających długiego czasu pracy i niskiej ceny

Motorola Moto G15 Power to smartfon, który wyróżnia się dużą baterią o pojemności 6000 mAh, co zapewnia długi czas pracy bez konieczności częstego ładowania. Wyposażony w ekran o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości FHD+, oferuje wyraźny i czytelny obraz.

Telefon posiada 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na komfortowe korzystanie z wielu aplikacji i przechowywanie dużej ilości danych. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G81 gwarantuje płynną pracę systemu, a Android 15 zapewnia nowoczesne funkcje i bezpieczeństwo.

Aparat o rozdzielczości 50 Mpix pozwala na robienie dobrych zdjęć, a funkcja Dual SIM zwiększa wygodę użytkowania. Nowoczesny design i solidna konstrukcja sprawiają, że Moto G15 Power to atrakcyjna propozycja w segmencie do 1000 zł.

Infinix HOT 50 Pro 8/256 GB — dla lubiących się wyróżniać

Infinix HOT 50 Pro 8/256 GB to nowoczesny smartfon, który wyróżnia się dużym, 6,78-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, co gwarantuje płynność obrazu i żywe kolory. Smukła obudowa o grubości 7,4 mm i wadze 190 g sprawia, że telefon wygodnie leży w dłoni.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G100, wspierany przez 8 GB RAM (z możliwością rozszerzenia dzięki technologii DRE) i 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można powiększyć kartą microSD nawet do 2 TB. B

ateria o pojemności 5000 mAh zapewnia cały dzień intensywnej pracy, a szybkie ładowanie 33 W pozwala naładować telefon do 50% w około pół godziny. Aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1.6 i dodatkowym sensorem głębi umożliwia robienie wyraźnych zdjęć, a przedni aparat 8 Mpix sprawdzi się podczas wideorozmów. Smartfon obsługuje NFC, Bluetooth 5.4, LTE, Dual SIM i ma czytnik linii papilarnych w ekranie. Całości dopełnia system Android 14 z interfejsem XOS 14.5.

Samsung Galaxy M35 5G 6/128GB — minimalnie droższy, ale tańsze Samsungi to straszne badziewie

Samsung Galaxy M35 5G 6/128GB to smartfon stworzony z myślą o użytkownikach oczekujących wydajności, długiej pracy na baterii i nowoczesnych rozwiązań multimedialnych. Został wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED FHD+ z odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 1000 nitów, co gwarantuje płynność obrazu i doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Samsung Exynos 1380, wspierany przez 6 GB RAM i 128 GB pamięci, którą można rozszerzyć kartą microSD do 1 TB. Potrójny aparat główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) pozwala na wykonywanie wyraźnych zdjęć także nocą, a ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix dają dodatkowe możliwości fotograficzne.

Bateria o pojemności 6000 mAh zapewnia nawet dwa dni intensywnej pracy, a szybkie ładowanie 25 W pozwala szybko wrócić do działania. Całość zamknięta jest w stylowej, solidnej obudowie z obsługą 5G, NFC i Dual SIM.

Xiaomi Redmi Note 14 8/256 GB — tej serii nie trzeba przedstawiać

Xiaomi Redmi Note 14 to nowoczesny smartfon wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 120 Hz oraz jasności aż 1800 nitów. Telefon posiada 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na komfortowe korzystanie z wielu aplikacji i przechowywanie dużej ilości danych. Procesor MediaTek Helio G99-Ultra gwarantuje sprawną i szybką pracę urządzenia.

Aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix umożliwia robienie szczegółowych zdjęć, a bateria o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem 45 W zapewnia długi czas pracy. Telefon posiada certyfikat odporności IP64, co chroni go przed kurzem i zachlapaniami. Dodatkowo obsługuje NFC, co zwiększa jego funkcjonalność. Redmi Note 14 to świetna propozycja dla osób szukających nowoczesnego i wydajnego smartfona w przystępnej cenie.

Motorola Edge 40 Neo — wybór redakcji

Motorola Edge 40 Neo to smartfon, który wyróżnia się wyjątkową szybkością działania dzięki 12 GB pamięci RAM oraz dużej przestrzeni na dane – 256 GB. Ekran P-OLED o przekątnej 6,55 cala i odświeżaniu 144 Hz zapewnia płynność i doskonałą jakość obrazu, co sprawia, że korzystanie z multimediów i gier jest bardzo przyjemne.

Procesor MediaTek Dimensity 7030 gwarantuje sprawną pracę systemu i aplikacji, a aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) pozwala na robienie wyraźnych zdjęć nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W zapewnia długi czas pracy i szybkie uzupełnianie energii.