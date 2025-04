Telefony do 1500 zł. TOP5 na kwiecień 2025

Producenci telefonów mocno kuszą flagowcami o wyśrubowanych możliwościach, ale do ich zakupu zniechęcają wysokie ceny. Nie oznacza to jednak, że dysponując skromniejszą kwotą, jesteśmy skazani na mało atrakcyjny telefon. Już za maksymalnie 1500 zł można kupić całkiem sensowne modele, które mają ładne ekrany, zapewniają przyzwoitą wydajność, pozwolą też zrobić udane fotki i nie rozczarują czasem pracy. Do tego wyglądają atrakcyjnie, a także coraz częściej wyróżniają się zwiększoną odpornością.

Spójrzmy więc zatem, na co warto zwrócić uwagę w kwietniu 2025. Oto nasz ranking pięciu najlepszych telefonów w cenie do 1500 zł.

Jak wybieraliśmy?

Wybierając telefony, kierowaliśmy się kilkoma podstawowymi zasadami. Poza pułapem cenowym 1500 zł braliśmy też pod uwagę dostępność w oficjalnej dystrybucji, pomijając za to telefony sprzedawane innymi kanałami – mimo tego, że czasami oznacza to niższą cenę. Dzięki temu mamy pewność, że w razie usterki telefon trafi na naprawę gwarancyjną do autoryzowanego serwisu. Pod uwagę braliśmy regularne ceny, unikając czasowych promocji w wybranych sklepach.

Nie wszystkie modele są gorącymi nowościami z ostatniej chwili. Szukając kandydatów do TOP5, braliśmy pod uwagę również modele starszej generacji, wciąż warte uwagi. Wszystkie wybrane przez nas telefony mają swoje mocne punkty, każdy jest na swój sposób ciekawy, trudno więc autorytatywnie stwierdzić, że „ten lepszy, a ten gorszy”. Co więc ważne, kolejność nie odzwierciedla pozycji na liście, bo telefony ułożone są alfabetycznie. Z jednym wyjątkiem – na szczycie naszej listy TOP5 znalazł się nasz faworyt – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”. To telefon, który szczególnie nam się spodobał, ale nie znaczy to, że pozostałe są mniej warte uwagi.

Motorola Moto G85 5G

Motorola Moto G85 5G nie jest nowością na rynku – telefon zadebiutował w połowie 2024 roku i już gościł w naszym wcześniejszym zestawieniu do 1500 zł. Wciąż jednak nie ma następcy nowszej generacji, a cena tego telefonu jest teraz wyjątkowo korzystna.

Seria Moto G to najpopularniejsza linia telefonów Motoroli, łącząca atrakcyjny wygląd, solidną specyfikację oraz sensowną cenę. Taki jest też model Moto G85 5G, który przyciąga wzrok smukłym profilem (7,59 mm), niebanalną kolorystyką obudowy, w tym oliwkową czy fioletową oraz wykończeniem z wegańskiej skóry.

Moto G85 5G nie zawodzi pod względem jakości obrazu, kusząc 10-bitowym ekranem pOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 1600 nitów, a ochronę wyświetlacza zapewnia szkło Gorilla Glass 5.

A jak jest z mocą? Motorola Moto G85 5G nie jest co prawda demonem wydajności, ale powinna sprostać większości codziennych zadań. Odpowiada za to układ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzymuje 256 GB.

Poza łącznością 5G Moto G85 5G pozwoli skorzystać z Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC i USB 2.0 typu C. Jest też eSIM, ale co warto pamiętać – towarzyszy mu tylko jedno złącze na tradycyjny nanoSIM.

Motorola Moto G85 5G 6 opinii Motorola Moto G85 5G 6 opinii Ekran 6.67" P-OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Sekcja foto powinna zadowolić większość użytkowników. Do dyspozycji otrzymają oni główny aparat z matrycą 50 Mpix (Sony LYT-600) ze wsparciem OIS, a także aparat szerokokątny 8 Mpix oraz przedni do selfie 32 Mpix. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 1080p w 30 kl./s.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem TurboPower 30 W. Motorola Moto G85 5G pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką Hello UX. Producent zapowiada aktualizacje do Androida 16 włącznie.

Oppo Reno13 FS 5G

Firma Oppo sypnęła na wiosnę nowościami z serii Reno, a naszą uwagę zwrócił Oppo Reno13 FS 5G. To smartfon średniej klasy, ale o urodzie i niektórych funkcjach jak z flagowców.

Reno13 FS 5G jest płaski (7,76 mm), z przodu pokrywa go czterostronnie zakrzywione szkło, a tył kusi ciekawymi wariantami kolorystycznymi, w tym fioletowym – w tej edycji na pleckach dostrzeżemy zarys skrzydeł motyla. Inne warianty to szary i granatowy. Smartfon jest nie tylko ładny, ale i wytrzymały – Reno13 FS 5G spełnia wysokie standardy odporności na pył i wodę zgodnie z normami IP68 i IP69.

Pod zakrzywionym szkłem znalazł się ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z odświeżaniem 120 Hz. Ramki okalające wyświetlacz są niewielkie – stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi 92,2 proc.

Za komfort pracy odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) – choć nie jest to najnowsza i najszybsza w tym segmencie jednostka, wciąż zapewnia odpowiednią wydajność, o co dba także solidny zestaw pamięci: 12 GB RAM LPDDR4X i aż 512 GB pamięci masowej UFS 3.1.

Oppo Reno13 FS 5G 0 opinii Oppo Reno13 FS 5G 0 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5800mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Konstruując Reno13 FS 5G, producent zadbał o funkcje komunikacyjne. Dzięki dziewięciu antenom 360° telefon zapewnia stabilny sygnał niezależnie od sposobu trzymania i pozycji. Smartfon łączy się z 5G, Wi-fi 5, Bluetooth 5.1, nie zabrakło Dual SIM z opcją wymiana jednej karty na eSIM.

Sekcja fotograficzna również prezentuje się obiecująco. Reno13 FS 5G wyposażony jest w główny aparat 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i OIS. Towarzyszą mu aparat szerokokątny 8 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix, a także przedni aparat 32 Mpix z przysłoną f/2.2, idealny do selfie. Smartfonem można również rejestrować wideo 4K w 30 kl./s. Wśród funkcji fotograficznych znalazły się ciekawe usprawnienia, np. funkcja AI Livephoto, która rejestruje materiał wideo na 1,5 sekundy przed i po naciśnięciu migawki.

Oppo Reno13 FS 5G pracuje pod kontrolą Androida 15 z interfejsem ColorOS 15. Smartfon został ponadto bardzo bogato wyposażony w funkcje AI. Spośród innych telefonów na naszej liście Reno13 FS 5G wyróżnia się również sporym akumulatorem o pojemności aż 5800 mAh, z szybkim ładowaniem 45 W.

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G to dość ciekawy telefon – razem z czterema innymi nowościami Xiaomi wszedł do Polski w styczniu 2025 r., a producent wycenił go na 1799 zł. Już po dwóch miesiącach cena telefonu znacznie spadła, a obecnie w zaufanych sklepach można go już upolować za mniej niż 1500 zł.

Mimo atrakcyjnej ceny Redmi Note 14 Pro 5G ma wiele cech z droższych modeli. Jego obudowa zapewnia wytrzymałość na poziomie IP68, a wyświetlacz chroniony jest flagowym szkłem Gorilla Glass Victus 2.

Sam wyświetlacz również oferuje więcej niż średniaki. To 6,67-calowa matryca AMOLED o wysokiej rozdzielczości 1.5K (1220 x 2712), z odświeżaniem 120 Hz, wsparciem dla HDR10+ i jasność sięgającą aż do 3000 nitów.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5110mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Sercem telefonu jest solidny układ MediaTeka – Dimensity 7300-Ultra (4 nm) - wspierany przez 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci UFS 2.2. Smartfon dobrze się też sprawdzi w zadaniach komunikacyjnych: ma Dual SIM z opcją podłączenia karty eSIM, zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC. Muzykę odtworzymy na głośnikach stereo Dolby Atmos.

Mocnym atutem Redmi Note 14 Pro 5G jest aparat główny z matrycą o dużej rozdzielczości 200 Mpix i wsparciem OIS. Drugi aparat, szerokokątny, wykorzystuje matrycę 8 Mpix, a trzecim elementem jest jednostka 2 Mpix do zdjęć makro. Maksymalna rozdzielczości nagrywanego wideo to 4K w 30 kl./s. Z przodu znalazł się aparat 20 Mpix do selfie.

Akumulator ma solidną pojemność 5110 mAh i można go szybko ładować z mocą 45 W.

Redmi Note 14 Pro 5G wszedł na rynek z systemem HyperOS na bazie Androida 14, ale ma otrzymać trzy duże aktualizacje systemu, więc posłuży jeszcze ładnych parę lat.

Samsung Galaxy A55

Galaxy A55 nie jest ostatnią nowością Samsunga – niedawno na rynek wszedł jego następca Galaxy A56, o lepszej specyfikacji, jednak to wciąż bardzo interesująco propozycja, a smartfon był jednym z zeszłorocznych hitów koreańskiego producenta. W wielu sklepach Galaxy A55 wciąż trzyma wysoką cenę, ale można go też upolować poniżej 1500 zł.

Stylistyka Galaxy A55 nawiązuje do flagowej serii Galaxy S, więc smartfon będzie się świetnie prezentował w ręku. Obudowa telefonu zapewnia odporność na pył i wodę na poziomie IP67, a nad wyświetlaczem czuwa szkło Corning Gorilla Glass Victus+. Do wyboru, poza tradycyjnym grafitowym, są ciekawe warianty kolorystyczne jak zielony, szary i różowy.

Ekran to klasa sama w sobie. Jest to matryca Super AMOLED ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość 1080 x 2340 pikseli, odświeżająca obraz z częstotliwością do 120 Hz. Sercem Galaxy A55 jest sprawdzony układ Exynos 1480 (4 nm), któremu w najtańszym wariancie pomaga 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie tak dużo, jak oferuje konkurencja, ale to rozsądne minimum.

Samsung Galaxy A55 5G 21 opinii Samsung Galaxy A55 5G 21 opinii Ekran 6.60" SUPERAMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.75 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy A55 ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne. Smartfon połączy się z 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Do tego w ustawieniach można dodać swoją kartę eSIM i używać jej równolegle z tradycyjną kartą.

Spójrzmy na wyspę fotograficzną. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (OIS), towarzyszy mu aparat szerokokątny 12 Mpix oraz aparat makro 5 Mpix. W ekranowym wycięciu znalazła się z kolei jednostka selfie o rozdzielczości 13 Mpix. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 4K w 30 kl./s. Zestaw wystarczający do tego, by uwieczniać codzienne chwile.

Galaxy A55 jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 25 W. W momencie wejścia na rynek telefon pracował pod kontrolą Androida 14 z One UI 6.1, ale producent obiecał nawet 4 generacje aktualizacji systemu.

Wybór redakcji: Poco X7 5G

To jedna z ostatnich nowości Xiaomi, wprowadzona do Polski w styczniu 2025 r. Standardowa cena polecanego modelu 12 + 256 GB wynosiła wtedy 1499 zł, ale teraz telefon można upolować nawet 300 zł taniej, co zapewnia świetny stosunek ceny do możliwości.

Co więc dostaniemy za tę kwotę? Xiaomi Poco X7 5G od razu przyciąga wzrok odważną stylistyką czarnej wersji z żółtymi pasami po bokach – bardzo w stylu Poco. Można się też zdecydować na spokojniejsze warianty zielony i srebrny. W każdej opcji zyskujemy solidną ochronę – Poco X7 5G zapewnia klasę odporności na pył i wodę IP68.

Atutem Poco X7 5G jest niewątpliwie ekran AMOLED CrystalRes 1.5K (2712 x 1220) o przekątnej 6,67 cala, z odświeżaniem 120 Hz i wysokiej jasności do 3000 nitów. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus 2 – jak we flagowcach. Producent zachwala też technologię Wet Touch, która ma zapewniać precyzję dotyku, nawet gdy ekran jest wilgotny lub ma tłuste zabrudzenia.

Xiaomi Poco X7 5G 0 opinii Xiaomi Poco X7 5G 0 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5110mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Silnikiem napędowym jest Dimensity 7300-Ultra, solidny układ 4 nm z modemem 5G, który w polecanym przez nas wariancie współpracuje z 12 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 512 GB pamięci wewnętrznej, niestety tylko w standardzie UFS 2.2. Takie połączenie i tak zapewni jednak niezłą wydajność w codziennych zastosowaniach. Duża komora chłodzenia 13 780 mm² zagwarantuje, że telefon nie będzie się grzał.

Telefon połączy się z 5G w Dual SIM, z Wi-Fi 6, ma też najnowszy Bluetooth 5.4, NFC, emiter podczerwieni i głośniki stereo z Dolby Atmos.

Sekcja foto, łącząca aparat główny 50 Mpix (f/1,5) z OIS, aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2), makro 2 Mpix (f/2,4) oraz selfie 20 Mpix (f/2,2), pozwoli uchwycić najważniejsze chwile dnia i pochwalić się zdjęciami wśród znajomych. Poco X7 umożliwia do tego nagrywanie 4K przy 24/30 kl./s, w czym pomaga podwójna stabilizacja OIS i EIS.

Energie dostarczy akumulator 5110 mAh z ładowaniem 45 W, trochę wolniejszym niż w bezpośrednim poprzedniku (Poco X6, 67 W), ale wciąż pozwalającym dość szybko podładować telefon w środku dnia.