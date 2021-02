Nowy smartfon Xiaomi: czterokrawędziowy ekran, bez ramek, bez portów. To ten model ma kosztować 10 tysięcy juanów?

W ostatnich dniach ze strony Xiaomi pojawiały się sugestie, że firma szykuje coś nowego, zupełnie inny smartfon niż znane dotąd produkty marki. Dziś w końcu chiński producent uchylił rąbka tajemnicy, przedstawiając swój koncepcyjny smartfon przyszłości.

Urządzenie zaprezentowane zostało w mediach społecznościowy Xiaomi, między innymi na Twitterze. Producent opisuje je jako smartfon z wodospadowym wyświetlaczem, który okala wszystkie cztery krawędzie obudowy. Ekran tworzy zaokrąglenie o kącie 88 stopni. Jednobryłowa konstrukcja smartfonu pozbawiona jest portów, a opracowanie całości to efekt wykorzystania 46 innowacyjnych patentów firmy. portów, a opracowanie całości to efekt wykorzystania 46 innowacyjnych patentów firmy. Producent wykorzystał nowoczesne rozwiązania inżynieryjne – ultracienką ceramikę piezoelektryczną, przewodzącą dźwięk warstwę wyświetlacza, aparat schowany pod szkłem, ładowanie bezprzewodowe, moduł eSIM czy specjalne, czułe na nacisk czujniki dotykowe.

Do opisu Xiaomi dołączyło kilka grafik, przedstawiających telefon. Na jednej z nich widać na przykład, że pasek powiadomień systemu z ikonami statusu znajduje się nie na górnej belce ekranu, lecz na prawej krawędzi obudowy, w układzie pionowym, gdzie wyświetlane są ikony baterii, sieci czy alarmu. Grafiki uzupełnia też krótki filmik, na którym widać smartfon pod różnym kątem, także z odblokowanym ekranem, co wyjaśnia, że boczny pasek powiadomień to stały element interfejsu.

Ze zdjęć i filmiku wynika także, że faktycznie wszystkie cztery krawędzie to zagięte szkło, które sięga aż do plecków urządzenia. Tył prezentuje się już bardziej konwencjonalnie – widać tam duży moduł aparatów i logo producenta.

Taki pomysł na smartfon to oczywiście nic nowego. Wodospadowe wyświetlacze zapowiadała już ponad rok temu firma Oppo. Nie można przy tej okazji pominąć Xiaomi MI MIX Alpha, telefonu z zagiętym na tył ekranem, który w swoim czasie miał zwiastować prawdziwą rewolucję, ale jednak nie wypalił. Teraz jednak Xiaomi przekonuje, że przedstawiony koncepcyjny model ma wskazywać kierunek dalszego rozwoju smartfonów marki.

Jakie są dalsze plany związane z ta konstrukcją, Xiaomi na razie nie wyjaśnia. Warto jednak przypomnieć, że niedawno Lei Jun, CEO Xiaomi, zdradził na Weibo, że firma przygotowuje nowy, topowy smartfon, którego cena może wynieść 10 000 juanów, czyli około 5800 zł. Lei Jun zapowiadała też, że wkrótce dowiemy się więcej – no i dziś Xiaomi pochwaliło się takim właśnie urządzeniem.

