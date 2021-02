Xiaomi Mi MIX w końcu powróci? To możliwe, ale będzie kosztował krocie

O serii smartfonów Xiaomi Mi MIX mogli już zapomnieć nawet najwięksi fani marki. Kiedyś jedna z flagowych linii chińskiego producenta zaczęła ewoluować w nieco dziwnym kierunku, by w końcu całkowicie zniknąć z rynku. Ale powróci – tak sugeruje Xiaomi.

Seria Xiaomi Mi MIX wyróżniała się na tle innych telefonów marki najwyższymi parametrami technicznymi, a do tego niebanalnymi rozwiązaniami, jak wysuwana część obudowy w Mi MIX 3. Po tym telefonie linia zeszła jednak na boczny tor, ustępując miejsca innym modelom Xiaomi Mi. Jednocześnie zamiast długo zapowiadanego Mi MIX 4, producent przedstawił zjawiskowy model Xiaomi Mi Mix Alpha, który zachwycał pięknym ekranem dookoła obudowy i który też ostatecznie nie wszedł do sprzedaży, pozostając na zawsze prototypem.

Obietnice powrotu serii Mi MIX padały już wielokrotnie, a najczęściej w tym kontekście wymieniany był rok 2021. I oto nadszedł już 2021, więc przyszedł czas na spełnienie obietnic...

Sugestia, że nowy Mi MIX zostanie wydany już niedługo, pojawiła się we wpisie Lei Juna, CEO Xiaomi. W serwisie Weibo zasugerował, że firma przygotowuje nowy, topowy smartfon. Zapytał jednocześnie fanów marki, czy byliby skłonni zapłacić za takie urządzenie 10 000 juanów, czyli około 5800 zł. Taka kwota za telefon dziś już nie dziwi, ale jednak w porównaniu do innych modeli chińskiej firmy jest to bardzo dużo. Nie licząc anulowanego Mi Mix Alpha, byłby to najdroższy telefon Xiaomi. Szef Xiaomi zapytał też użytkowników Weibo, czego by oczekiwali za tak drogi sprzęt.

Lei Jun nie napisał wprost, że chodzi o smartfon z serii Mi MIX, jednak wiele innych przesłanek wskazuje na to, że pytanie dotyczy aktywacji porzuconej linii.

Ostatnio sporo się też mówi o kolejnych planach Xiaomi – firma przygotowuje się też do wprowadzenia rozsuwanego telefonu z elastycznym ekranem, a także modelu, który przypomina Galaxy Folda lub inne otwierane telefony. Urządzenie tego typu pojawiło się już wcześniej w przeciekach pod kodową nazwą Cetus. Zapowiadany przez Lei Juna model mógłby więc na przykład wyjść jako… Xiaomi Mi MIX Fold. Takie urządzenie za około 5800 zł nie byłoby akurat złą ofertą.

Źródło zdjęć: LetsGoDigital, Weibo

Źródło tekstu: Android Authority, GizmoChina