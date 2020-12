Skorzystaj z Mój Orange i odbierz 20 GB

Orange przygotował nową promocję zachęcającą do korzystania z aplikacji mobilnej pomarańczowego operatora. Za pobranie, zainstalowanie i zalogowanie się w aplikacji Mój Orange można zyskać 20 GB na święta.

Na osoby, które jeszcze nie korzystają z aplikacji Mój Orange, ale teraz zaczną, czeka specjalny świąteczny bonus – dodatkowe 20 GB Internetu. Promocja trwa do 23 grudnia tego roku. Aby z niej skorzystać, wystarczy bezpłatnie pobrać aplikację na smartfon ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS). Chcąc pierwszy raz się zalogować, należy wpisać adres e-mail i hasło. To te same dane, które zostały podane przy rejestracji się w serwisie na stronie www.orange.pl.

Aplikacja Mój Orange pozwala na bieżąco obserwować i sprawdzać informacje o swoich produktach, numerach komórkowych oraz usługach. Bonus 20 GB jest ważny przez 30 dni od daty aktywacji. Dodatkowe gigabajty mogą się przydać do przedświątecznego surfowania po Internecie, w poszukiwaniu prezentów czy kulinarnych inspiracji. Każdy może wykorzystać pakiet w dowolny sposób, oszczędzając dotychczasowe środki na koncie. Konto w aplikacji Mój Orange może założyć każdy, kto podpisał z Orange umowę lub ma zarejestrowany na siebie numer na kartę.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

Zgodnie z regulaminem, z promocji mogą skorzystać tylko klienci Orange, którzy nie zalogowali się Państwo dotąd do aplikacji Mój Orange – wersji 5 przy użyciu adresu e-mail.

Źródło tekstu: Orange