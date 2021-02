Orange Flex: zamień niewykorzystane gigabajty na nowy las

W Orange Flex rusza proekologiczna akcja, w której można przekazać wolne gigabajty, by później zamienić je w prawdziwy las. Każde 30 GB to 1 m2 lasu, a celem jest posadzenie 10 tys. m2 bioróżnorodnego i zarządzanego przez naturę lasu.

Orange Flex zaprasza swoich użytkowników do wspólnej akcji sadzenia lasu, dla nas oraz dla przyszłych pokoleń. Celem pierwszej edycji EKO GB jest zebranie 300 tysięcy gigabajtów i posadzenie 10 tysięcy m2 lasu. Akcja podzielona jest na 4 etapy, a każdy z nich oznacza osiągniecie określonej liczby przekazanych gigabajtów. Użytkownicy, którzy zaangażują się w akcję, będą mogli śledzić proces ich zbierania w aplikacji Orange Flex.

Aby móc przekazywać EKO GB, wymagana jest aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji. Akcja EKO GB rusza 9 lutego 2021 roku i potrwa do momentu osiągnięcia założonego celu. Pierwsze nasadzenia ruszą już za kilka tygodni, wiosną tego roku.

Wspólnie posadzone drzewa mają służyć naturze i człowiekowi. Powstanie ekosystem leśny z myślą o przyszłych pokoleniach i planecie. Ten las nie będzie ścięty, a ziemia, na której rośnie, nie będzie mogła być sprzedana. Akcję wspiera Fundacja Las na Zawsze, która od kilku lat zajmuje się tworzeniem lasów. Powstanie on w miejscowości Męcikał na Kaszubach. W miejscu, w którym w 2017 roku huragan zniszczył okoliczne tereny leśne.

Posadzony las będzie ma być bioróżnorodny, czyli taki, w którym pojawią się gatunki drzew i krzewów liściastych, typowe dla polskich warunków. Taki las ma większe szanse przetrwania podczas huraganów czy susz. Pojawią się w nim dęby, lipy, graby, topole, wiązy a także krzewy, które będą miejscem legowisk i pożywienia dla ptaków.

Orange Flex idzie w zielone

Orange Flex to brak umów i stosu kartek do podpisania. Opakowania na kartę SIM mają etykietę produktową FSC Mix, która potwierdza, że produkt wytworzono z materiału pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów oraz materiałów pochodzących z recyklingu i z innych kontrolowanych źródeł. Oznacza to, że pozyskanie surowca nie naruszyło bogactw biologicznych i struktury lasów. Blister, w którym jest umieszczona karta SIM, jest mniejszy o połowę, a to oznacza o połowę mniej plastiku. Orange, jako pierwszy w Polsce operator, wprowadził również wirtualną kartę eSIM dla klientów indywidualnych i biznesowych, która w przyszłości całkowicie zastąpi plastikową kartę. Wirtualna karta eSIM cieszy się co raz większą popularnością i obecnie posiada ją już 10% użytkowników aplikacji Orange Flex.

Więcej szczegółów o akcji EKO GB można znaleźć w aplikacji Orange Flex oraz pod adresem flex.orange.pl/eko.

Źródło tekstu: Orange