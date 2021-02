„Działajmy razem!” to hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i świętowany jest obecnie na całym świecie. W Polsce organizatorem wydarzenia od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wspólnie realizujący program unijny „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dzień Bezpiecznego Internetu został objęty patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange, a partnerami są: Google Polska, Facebook Polska, Samsung, Librus oraz Elektrownia Powiśle.

Celem wydarzenia, które w tym roku odbędzie się już 9 lutego, jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Hasło akcji, „Działajmy razem!”, nabiera w tym roku szczególnego znaczenia, gdyż jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych – rodziców i profesjonalistów, jak i samych dzieci i młodzieży, zapewnić może bezpieczeństwo w czasie zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.

– powiedział Anna Rywczyńska Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK

– powiedział dr Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Cyfrowe kompetencje to nie tylko kompetencje techniczne. To zdrowe nawyki w korzystaniu z technologii, to weryfikacja treści zastanych w internecie, to netykieta i dbanie o umiar, którego zachowanie w obecnej sytuacji jest dla wielu rodzin wyzwaniem. Zachęcam do udziału w tegorocznym DBI, aby czerpać wiedzę, która pomoże dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom zadbać o siebie w świecie pełnym ekranów.