Dzień Bezpiecznego Internetu: Jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w mediach społecznościowych

9 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji powstał poradnik na temat tego, jak chronić się przed cyberatakami, między innymi w coraz popularniejszych mediach społecznościowych.

Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że siedmiu na dziesięciu polskich internautów ma konto w jakimś serwisie społecznościowym. Są to użytkownicy prywatni, ale także osoby publiczne, firmy i instytucje. Bez względu jednak na to, kim jesteśmy, powinniśmy stosować te same zasady bezpieczeństwa. Te zostały zawarte w poradniku „Jak chronić się przed cyberatakami?”.

Większość działań na platformach społecznościowych opiera się o nasze prywatne dane, począwszy od rejestracji, udostępniania zdjęć, postów, aktualności z życia, dołączania do wydarzeń i różnego rodzaju grup. Nasze dane są bardzo atrakcyjne dla cyberprzestępców. Dlatego warto wiedzieć, jak zarządzać ustawieniami bezpieczeństwa i prywatności na swoich kontach, aby nasze dane były odpowiednio chronione.

– powiedział Marek Zagórski, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w mediach społecznościowych

Korzystając z mediów społecznościowych, warto pamiętać o kilku "złotych" zasadach bezpieczeństwa.

Utwórz silne hasło. Konto w serwisie społecznościowym zabezpiecz niepowtarzalnym i odpowiednio długim hasłem. Wielu użytkowników korzysta z tego samego hasła do wielu kont. To niedobrze. Każde hasło powinno być nie tylko silne, ale też niepowtarzalne.

Ogranicz dostęp do konta. Uaktywnij dwuskładnikowe uwierzytelnianie na wszystkich swoich kontach. Można z niego korzystać w większości serwisów społecznościowych.

Tylko prawdziwi znajomi. Dodawaj do listy znajomych wyłącznie osoby, które rzeczywiście znasz i którym ufasz. Pamiętaj, że przyjmując nową osobę do grupy swoich znajomych najczęściej domyślnie udostępniasz jej swoje prywatne zdjęcia oraz informacje o sobie.

Korzystaj tylko z oficjalnych aplikacji sieci społecznościowych. Aplikacje pobieraj wyłącznie z oficjalnych sklepów, np. Google Play dla Android, App Store dla iOS i Microsoft Store dla Windows.

Dbaj o prywatność. Praktycznie wszystkie serwisy społecznościowe posiadają rozwiązania zwiększające prywatność – aktywuj je.

Używaj programu antywirusowego. Dobry program antywirusowy zatrzyma złośliwe oprogramowanie, zanim jeszcze zostanie ono pobrane do systemu. Najpopularniejsze przeglądarki internetowe ostrzegają o podejrzanych stronach internetowych – poważnie traktuj takie ostrzeżenia i nie odwiedzaj tych stron. Mogą zawierać złośliwe oprogramowanie, które umożliwi przestępcom przejęcie kontroli nad Twoim urządzeniem.

Więcej informacji znajdziesz w poradniku.

Ankieta Czy czujesz się bezpiecznie w sieci? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem

