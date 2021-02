Orange za miesiąc zamknie wybrane usługi na kartę: kumulację okresu ważności konta, minipakiety, pakiety 1000 minut i inne

Równo za cztery tygodnie, 2 marca, Orange zamknie 12 usług w ofertach Orange na kartę. Zmiany obejmą minipakiety, pakiety 1000 minut, kumulację okresu ważności konta czy 20% za doładowanie.

Orange poinformował na swojej stronie, że 2 marca 2021 r. zamknięta zostanie możliwość włączenia i automatycznego odnowienia następujących usług promocyjnych dostępnych dla taryf w Orange na kartę:

Multipakiet 100 za 6 zł na 7 dni (wersja jednorazowa)

Minipakiet 100 Minut za 3 zł na 7 dni (wersja jednorazowa)

Minipakiet 100 SMS za 3 zł na 7 dni (wersja jednorazowa)

Pakiet 1000 minut do Orange za 10 zł na 31 dni (wersja jednorazowa)

Pakiet 1000 minut do Orange za 10 zł na 31 dni (wersja cykliczna)

Pakiet 1000 minut do wszystkich sieci za 25 zł na 31 dni (wersja jednorazowa)

Pakiet 1000 minut do wszystkich sieci za 25 zł na 31 dni (wersja cykliczna)

Pakiet 60 minut na telefony stacjonarne za 3 zł na 30 dni (wersja jednorazowa)

20% na Konto Promocyjne za doładowanie z banku

20% na Konto Promocyjna za doładowanie z aplikacji mobilnej

SMS SOS

Kumulacja okresu ważności konta

Jak uspakaja operator, użytkownicy korzystający z aktywnej usługi w dniu 2 marca 2021 r. zachowują prawo do wykorzystania środków z usługi w okresie jej ważności ustawionym w chwili włączenia usługi. Orange dodaje też, że użytkownicy oferty na kartę nieakceptujący powyższych zmian, mają prawo do rozwiązania umowy do 2 marca 2021 r.

Usługi, które wyłącza operator, zostały wprowadzone kilka lat temu i najprawdopodobniej przez ten czas ich popularność się zmniejszyła, a w niektórych przypadkach użytkownicy całkiem o nich zapomnieli. Zamiast likwidowanych minipakietów i pakietów 1000 minut operator promuje już nowsze oferty jak „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” i takimi zmianami chce zachęcić do ich wyboru. Wycofywanie się z kolejnych usług w Orange na kartę może też być elementem promocji ofert abonamentowych i Flex.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Orange