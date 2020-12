Orange: od stycznia roaming w Wielkiej Brytanii jak w Unii Europejskiej

Na początku 2021 roku Orange wystartuje ze specjalną ofertą dla osób podróżujących do Wielkiej Brytanii. Dzięki niej, wszyscy udający się do tego wyspiarskiego kraju, który opuścił Unię Europejską, będą mogli korzystać z połączeń telefonicznych oraz Internetu tak, jakby Brexit nigdy nie nastąpił.

Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania nie będzie już częścią Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem, Orange Polska wprowadził z odpowiednim wyprzedzeniem zmiany w cennikach roamingu, przenosząc Wielką Brytanię ze strefy 1, w której znajdują się państwa należące do UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do strefy 2 – Więcej Europy. Jednocześnie pomarańczowy operator zapowiedział wprowadzenie specjalnej oferty, która pozwoli osobom podróżującym do Wielkiej Brytanii korzystać z usług telekomunikacyjnych w roamingu na korzystnych warunkach. I tak się właśnie stało.

Zobacz: Orange: Roaming w UK jak na Ukrainie czy w Turcji. Uważajcie!

Zobacz: Roaming UE w Plusie: od nowego roku niższe stawki za transmisję danych oraz Brexit

Ogłoszona dziś promocja wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku i będzie obowiązywać w Wielkiej Brytanii oraz na terytoriach zależnych, takich jak Gibraltar. Dzięki niej, klienci Orange tam podróżujący będą rozliczani za połączenia telefoniczne, SMS-y i MMS-y tak samo, jak w kraju. Osoby korzystające z nielimitowanych ofert, nie będą za nie ponosili dodatkowych opłat, a jeśli mają w planie taryfowym pakiety minut czy SMS-ów, po ich wyczerpaniu będą rozliczani według stawek krajowych. Korzystanie z Internetu będzie możliwe w ramach pakietów przyznanych w planie taryfowym, tak samo jak w roamingu w Unii Europejskiej.

Promocja dotyczy wszystkich klientów Orange Polska, indywidualnych i biznesowych, korzystających z planów abonamentowych, a także użytkowników ofert na kartę, usług nju mobile i Orange Flex. Promocja obowiązuje do 31 maja 2021 roku.

Więcej informacji, w tym cenniki, można znaleźć na stronie www.orange.pl/roaming.

Zobacz: Testuj z Orange jeden z trzech modeli Oppo Reno4 i wygraj go na własność

Zobacz: Skorzystaj z Mój Orange i odbierz 20 GB za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Orange