Orange teraz już będzie blokować IMEI. Sprawdź smartfon, zanim go kupisz z drugiej ręki

Orange uruchomił stronę, na której wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, czy telefon wzięty na raty w Orange Polska jest spłacany. Pozwala to uniknąć niemiłych niespodzianek podczas zakupu urządzenia z drugiej ręki, przede wszystkim blokady IMEI.

W zeszłym roku Orange wprowadził nowy regulamin sprzedaży urządzeń na raty. Pojawiły się w zapisy mówiące o blokowaniu numeru IMEI w razie braku spłaty rat. Operator zastrzegł w nowym regulaminie, że w przypadku naruszenia przez klienta obowiązku płatności za raty, może zdalnie zablokować numer IMEI urządzenia po upływie terminu płatności.

Jak jednak wyjaśnia Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange, blokowanie niespłaconych smartfonów miało w praktyce ruszyć po uruchomieniu strony, na której można dokonać weryfikacji urządzenia i jego statusu. Taka strona właśnie powstała.

Rzecznik operatora wyjaśnia, że niezbędne jest jeszcze trochę czasu na dopracowanie wyszukiwarki, aby wszystko zadziałało. Dlatego pierwsze blokady w procesie windykacyjnym Orange będzie realizować dopiero w najbliższych tygodniach. Blokadą będzie obejmowany tylko sprzęt kupiony na raty od 23 listopada 2020 r.

Jak sprawdzić stan rat za telefon w Orange?

Nowa strona znajduje się pod adresem:

https://www.orange.pl/zobacz/weryfikacja-imei

Można też do niej dotrzeć z głównej strony www.orange.pl. Trzeba przewinąć witrynę na sam dół i tam w sekcji „Na skróty” znajduje się „Status urządzenia na raty”.

Żeby sprawdzić stan płatności za telefon, trzeba wprowadzić numer IMEI urządzenia i podać adres e-mail, na który ma być przesłana informacja o jego statusie. Zgodnie z przepisami RODO trzeba też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do weryfikacji.

Kupno telefonu na raty u operatora oznacza, że klient nie jest właścicielem urządzenia aż do zakończenia spłacania rat. Według regulaminu Orange (punkt 5) własność urządzenia zostanie przeniesiona na jego nabywcę dopiero po zapłaceniu ostatniej raty, do tego czasu sprzęt pozostaje własnością operatora. Oznacza to też, że urządzenia nie można sprzedać osobom trzecim. Uruchomiona wyszukiwarka pozwala uniknąć sytuacji związanych z naruszeniem tych zasad.

Źródło tekstu: Blog Orange Polska, wł.