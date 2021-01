Orange Funbox 6: wszystko, co trzeba wiedzieć o modemie do światłowodu

Orange szykuje się do wprowadzenia do oferty kolejnej odsłony modemu Funbox, przeznaczonego do łączy światłowodowych. Funbox 6 będzie dostępny od 28 stycznia.

W końcu Funbox z Wi-Fi 6

Funbox 6 będzie dostępny w ofertach światłowodowych o prędkościach 600 Mb/s i 1 Gb/s. Jego podstawową przewagą nad Funboxem 3.0, z którego aktualnie korzystam, jest obsługa Wi-Fi 6 (802.11ax). To standard przesyłania danych, który zapewnia znacznie większe prędkości niż poprzednie generacje. Gdy testowałam router Wi-Fi 6 w mieszkaniu, udawało mi się przesyłać dane z prędkościami blisko gigabita (średnio 875 Mb/s), gdy korzystałam z Wi-Fi na częstotliwości 5 GHz. Liczę na to, że Funbox 6 będzie równie zadowalający. Funbox 6 obsługuje kanały o szerokości 160 MHz (HE160 i VHT160), jeśli tylko są dostępne.

Funbox 3.0 z obsługą Wi-Fi 5 (802.11ac) zapewnia mi transfery w okolicy 300-400 Mb/s, ale tylko gdy sąsiedzi śpią. W bloku jak to w bloku – w każdym mieszkaniu jest router, a połowa z nich to takie same Funboxy z domyślną konfiguracją. By wykorzystać w pełni gigabitowe łącze światłowodowe, komputery robocze podłączyłam kablami. Funbox 6 ma rozwiązać i ten problem. Modem został wyposażony w Smart Wi-Fi – funkcję, która automatycznie dobierze parametry sieci do podłączonych urządzeń i warunków zewnętrznych. Orange nie wyjaśnia jeszcze, jak dokładnie działa ta funkcja, ale przypuszczam, że to połączenie wyszukiwania najmniej zatłoczonego kanału, dobieranie szerokości kanału i najlepszej częstotliwości dla podłączonych urządzeń.

Funbox 6: 7 anten w pionowej obudowie

Kolejna zmiana, która dobrze rokuje, to anteny Wi-Fi. Funbox 6 jest zaprojektowany do pracy w pionie. Wewnątrz znajduje się 7 anten z możliwością transmisji kierunkowej, co powinno zapewnić lepszy zasięg, niż płaski Funbox 3.0. Oczywiście z tyłu znalazły się też cztery gigabitowe porty Ethernet oraz złącze RJ-11 do podłączenia telefonu VoIP. Jest też gniazdo USB 3.0, do którego można podłączyć przenośny dysk. Tuner telewizyjny można podłączyć kablem bądź bezprzewodowo.

Wymiary Funboxa 6 są większe niż Funboxa 3.0, ale być może dzięki pionowej pozycji pracy klienci tego nie odczują. Wiem za to, co na pewno ja odczuję osobiście, gdy Funbox 6 będzie już w moim mieszkaniu. Chodzi o podświetlenie. Funbox 3.0 ma na froncie 7 jasnych światełek. Funbox 6 ma tylko trzy i z wizualizacji domyślam się, że nie będą one tak jaskrawe. Pod nimi znajduje się przycisk WPS i przycisk fizycznego wyłączenia Wi-Fi – tak samo jak na moim aktualnym Funboxie 3.0.

Funbox 6 już do mnie jedzie. Będę go sprawdzała z łączem 1 Gb/s i paroma urządzeniami Wi-Fi 6. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz pod artykułem. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie w teście modemu.

