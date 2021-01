Orange otwiera sezon zimowy, pełen nowości i promocji

28 stycznia 2021 roku w Orange startuje sezon zimowy, pełen nowości i promocji, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Będą mogli oni skorzystać ze specjalnych ofert i rynkowych premier.

Rok 2020 udowodnił wszystkim, jak życie potrafi się nagle zmienić i że musimy dostosować się do innej rzeczywistości. Co więc przyda się w nowym roku? Innowacyjny modem internetowy, zapewniający szybkie oraz wydajne Wi-Fi i ułatwiający pracę i naukę zdalną, więcej pakietów telewizyjnych za niższą cenę, a także smartfony w promocji, czy tańsze Plany Firmowe – oto nowości w Orange.

Funbox 6

Orange wprowadza do swojej oferty nowy modem internetowy, obsługujący szybką sieć Wi-Fi 6, dzięki czemu z dostępu do Internetu może korzystać wiele urządzeń jednocześnie, bez istotnego spadku jakości czy prędkości połączenia. Zapewni to wygodniejsze korzystanie z sieci światłowodowej, nawet gdy jest podłączonych do niej kilka telefonów, laptopów, komputerów czy tabletów. Jedni mogą pracować, inni w tym czasie uczyć się, grać, oglądać filmy lub przesyłać dane.

Urządzenie jest dostępne dla nowych i obecnych użytkowników oferty światłowodowej w opcji do 600 Mb/s oraz do 1 Gb/s. Dotyczy to również klientów biznesowych.

Zobacz: Orange Światłowód ma nowy modem Funbox 6

Zobacz: Orange Funbox 6: wszystko, co trzeba wiedzieć o modemie do światłowodu

Promocja telewizyjna

Klienci Orange Love, wybierając teraz dodatkowe pakiety telewizyjne (Komfortowy, Polsat, Eleven Sport, HBO wraz z HBO GO), otrzymają specjalny rabat. Podpisując umowę na 24 miesiące można zaoszczędzić 120 złotych, a wykupując kilka pakietów – zyska się nawet do 480 złotych. Pierwszy miesiąc użytkowania nowych programów dostaniemy gratis.

Włączony został też nowy kanał, dla wszystkich klientów korzystających z Telewizji Orange (IPTV). Oferta Pakietu Optymalnego została wzbogacona o TVP Dokument. Liczba kanałów w tym pakiecie zwiększa się do 113 i 70 HD. Poszerzona została również usługa Multinagrywarka, o 5 kanałów TVP, które już figurują w ofercie. Mowa o TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Seriale i TVP HD.

Premiery smartfonów i obniżki cen

W Orange można skorzystać z przedsprzedaży flagowych smartfonów z serii Samsung Galaxy S21 5G, wspierających technologię Wi-Fi 6. Od 29 stycznia telefony te trafią do regularnej sprzedaży w salonach, gdzie będzie można je obejrzeć i przetestować.

W tym sezonie klienci Planów Mobilnych mogą upolować wiele okazji w postaci smartfonów w atrakcyjnych cenach. Na przykład Samsung Galaxy A12 kosztuje tylko 25 zł, a Galaxy A51 45 zł, w systemie 24 rat, przy zakupie Planu Mobilnego 55.

Wiele obniżek cen smartfonów pojawia się także w ofercie abonamentowej Orange Love (Internet, telefon i telewizja), na przykład smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G dostępny za 89 złotych miesięcznie przy zakupie Orange Love Extra. Wszystko to jest dostępne dla nowych klientów i obecnych, przedłużających swoje umowy.

Zobacz: Samsung Galaxy A51 - najbardziej rozchwytywany smartfon tego sezonu?

Zobacz: Test: Samsung Galaxy S20 FE 5G działa we wszystkich 5G i to nie koniec jego zalet

Zimowa oferta dla firm

Przedsiębiorcy mogą liczyć na promocje w Planach Firmowych, specjalnie dopasowanych do ich trybu pracy. Łącząc w pakiet usługę Internetu z dwoma planami komórkowymi, zyskuje się 840 zł (+VAT) dodatkowego rabatu. W ten sposób zostanie obniżona comiesięczna opłata za drugą kartę SIM.

Dodatkowo, dla klientów firmowych powstała nowa oferta smartfonów, które są niezbędnym narzędziem w prowadzeniu biznesu. W Orange przedsiębiorcy znajdą je w niezłych cenach i 0 zł na start. Wśród nich są między innymi:

Samsung Galaxy A12 – za 20 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym S,

– za w Planie Firmowym S, Samsung Galaxy A51 – za 30 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym M,

– za w Planie Firmowym M, Xiaomi Mi 10T 6/128 GB 5G – za 47 zł + VAT zł x 24 mies. w Planie Firmowym L,

6/128 GB 5G – za w Planie Firmowym L, Samsung Galaxy S21 5G 128 GB – za 112 zł + VAT zł x 24 mies. w Planie Firmowym XL.

Atrakcyjną opcją dla firm może okazać się także wspomniany wcześniej Funbox 6, usprawniający działanie Internetu na wielu urządzeniach jednocześnie.

Więcej informacji o ofercie sieci Orange można znaleźć pod adresem orange.pl.

Zobacz: Play: to ostatnie dni na promocyjną aktywację Amazon Prime Video. Od lutego bonus znika z oferty operatora

Zobacz: T-Mobile na kartę: kumulacja gigabajtów w taryfie GO!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Orange