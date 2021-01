Play przypomina: to ostatnie dni na promocyjną aktywację Amazon Prime Video. Od lutego bonus znika z oferty operatora

Zgodnie z zapowiedziami sprzed dwóch miesięcy z oferty Play znika promocyjny dostęp do serwisu filmowego Amazon Prime Video oraz gamingowego Amazon Prime Gaming. Zostało tylko kilka dni na aktywację usługi, później nie będzie już to możliwe.

O planach zakończenia promocji „Amazon Prime Video przez 6 miesięcy od PLAY” operator poinformował w lakonicznym komunikacie na swojej stronie w listopadzie 2020 r. Wtedy też nie było jasne, czy oznacza to całkowitą rezygnację z tej oferty, czy też wiązało się to ze zmianą formuły promocji.

Z dzisiejszych informacji Playa wynika jednak, że termin zakończenia oferty jest definitywny, a kontynuacji w żadnej formie nie będzie. Za kilka dni, 31 stycznia 2021 roku, promocja „Amazon Prime Video przez 6 miesięcy od PLAY” się zakończy. Do niedzieli jest jeszcze czas, by skorzystać z tej darmowej oferty.

Dostęp do Amazon Prime Video oferowany jest wszystkim klientom Play, którzy mają abonament telefoniczny, internetowy albo też telewizyjny w ofercie Play Now TV BOX. Razem z subskrypcją usługi Prime Video użytkownicy otrzymują dostęp do Amazon Prime Gaming (dawniej Twitch Prime).

Dzięki kończącej się już promocji klienci Play mogą korzystać z zasobów Amazon Prime Video bez dodatkowych opłat przez pierwszy niepełny i 6 kolejnych okresów rozliczeniowych. Po tym okresie opłaty za dalsze korzystanie z serwisu, w wysokości 25 zł miesięcznie, są rozliczane na rachunku za usługi telekomunikacyjne.

Z promocji można skorzystać raz dla danego numeru telefonu. Poza aktywacją w Play24 (w sekcji Telewizja i wideo) do 31 stycznia trzeba też wejść w otrzymany SMS-em link i zarejestrować się w usłudze Amazon Prime Video w ciągu 30 dni. Jeśli w ciągu 30 dni od daty aktywacji promocji klient nie zarejestruje się w serwisie, oferta wygasa.

Źródło tekstu: Play, wł.