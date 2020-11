Uwaga - oszustwo "na Amazon". Nie daj się nabrać!

Eksperci ESET zidentyfikowali kampanię phishingową, w której przestępcy podszywają się pod Amazon. Zachęcają do wypełnienia ankiety, za co obiecują konkretne nagrody.

Eksperci ESET otrzymali szereg zgłoszeń na temat podejrzanych wiadomości, które zaczęły trafiać do skrzynek pocztowych polskich internautów. Nadawane są rzekomo przez platformę Amazon i obiecują nowego iPhone lub iPada za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej zakupów online. Aby do niej przejść, należy kliknąć w link, a na koniec wybrać prezent, podać dane karty kredytowej wykonać symboliczny przelew, mający na celu jej weryfikację. Oczywiście jest to oszustwo, co można rozpoznać po dość koślawej polszczyźnie, jaką posługują się oszuści.

Taka forma wyłudzeń przez cyberprzestępców nie jest nowością. Oszuści najczęściej podszywają się pod dobrze znane internautom, zaufane marki, zarówno polskie, jak i te globalne. Jeśli adres mailowy w polu nadawcy sugeruje, że nadawcą jest np. Amazon, jak w tym przypadku, to czujność wielu osób zostaje uśpiona. Takich kampanii phishingowych w ostatnim czasie było więcej. Nasi analitycy pod koniec wakacji ostrzegali przed podejrzanymi SMS-ami podszywającymi się pod InPost i tajemniczymi paczkami, które można było rzekomo odebrać po pobraniu dodatkowej aplikacji

Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń ESET

Oczywiście cała akcja ma na celu wyłudzenie danych karty kredytowej, a zamiast prezentu od Amazona oszukany użytkownik zobaczy puste konto. Eksperci ESET ostrzegają, aby nigdy nie otwierać załączników w mailach od nieznanych nadawców i nie odpisywać na takie wiadomości. Jeśli z kolei otrzymujemy maila od zaufanej osoby - na przykład jako nadawca widnieje ktoś z pracy - warto sprawdzić, jaki jest mail nadawcy. Jeżeli w wiadomości znajduje się link, trzeba również sprawdzić, dokąd prowadzi.

