Play odwołuje promocję na darmowy Amazon Prime Video

W swoich nowych promocjach Play kusi między innymi dostępem do serwisu Amazon Prime Video, który przez 6 miesięcy oferowany jest za darmo. Są to już ostatnie tygodnie, by skorzystać z tej promocji, ponieważ Play odwołuje ją.

Play poinformował, że 31 stycznia 2021 roku odwołuje promocję „Amazon Prime Video przez 6 miesięcy od PLAY”. Operator ruszył z tą ofertą VoD na początku roku 2020 r. i wiązał z nią duże nadzieje, proponując klientom dostęp do serwisu Amazona w wielu promocjach jako bonus. Teraz jednak z tego rezygnuje. Zakończenie tej promocji zostało ogłoszone w komunikatach operatora i uwzględnione w najnowszej wersji regulaminu. Nie wiadomo, czy od lutego 2021 r. Play zaproponuje Prime Video w nowej odsłonie, czy też całkowicie zakończył współpracę z Amazonem.

Korzystając z wciąż dostępnej promocji, klienci Play mogą korzystać z zasobów Amazon Prime Video bez dodatkowych opłat przez pierwszy niepełny i 6 kolejnych okresów rozliczeniowych. Po tym okresie opłaty za dalsze korzystanie z serwisu, w wysokości 25 zł miesięcznie, są rozliczane na rachunku telekomunikacyjnym. Z oferty można w każdej chwili zrezygnować. Brak dodatkowych opłat nie dotyczy transmisji danych.

Wszyscy klienci, którzy aktywują promocję do 31 stycznia 2021, mają 30 dni od daty aktywacji promocji na zarejestrowanie się w serwisie Amazon Prime Video. Jeśli w ciągu 30 dni od daty aktywacji promocji klient nie zarejestruje się w serwisie, oferta wygasa.

Dostęp do Amazon Prime Video oferowany jest wszystkim klientom Play, którzy mają abonament telefoniczny, internetowy albo też telewizyjny w ofercie Play Now TV BOX. Razem z subskrypcją usługi Prime Video, użytkownicy otrzymują dostęp do Amazon Prime Gaming (dawniej Twitch Prime). Z usługi można korzystać na maksymalnie 3 urządzeniach jednocześnie.

