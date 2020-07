Bezpłatny Amazon Prime Video na 30 dni w T-Mobile. Do tego dekoder MagentaRozrywka Box

T-Mobile startuje ze specjalną ofertą serialowo-filmową. Dzięki wspólnej promocji operatora i Amazon Prime Video od 9 lipca obecni i nowi klienci otrzymają bezpłatny dostęp do tej platformy streamingowej na 30 dni. Dodatkowo T-Mobile proponuje dekoder MagentaRozrywka Box.

W najnowszej promocji T-Mobile użytkownicy otrzymają bezpłatny dostęp do platformy streamingowej Amazon Prime Video. Oferta skierowana jest do obecnych i nowych klientów indywidualnych, którzy mają abonament komórkowy z taryfą T, internet mobilny z taryfą T-DATA lub internet domowy. Promocję można aktywować od 9 lipca na trzy sposoby: w aplikacji „Mój T-Mobile", w serwisie mobilnym MiBOA lub na infolinii z pomocą konsultanta.

Promocyjny, bezpłatny dostęp do Amazon Prime Video trwa 30 dni. Jeśli przed upływem tego okresu klient sam zrezygnuje z usługi (w taki sam sposób, w jaki aktywował usługę), nie poniesie żadnej opłaty. Po upływie 30 dni usługa automatycznie przedłuży się na kolejne 30 dni, a jej koszt będzie wynosił 26 zł miesięcznie. Klient może jednak wyłączyć usługę w dowolnym momencie – wówczas opłata przestanie być naliczana od następnego okresu rozliczeniowego.



Dekoder MagentaRozrywka Box

T-Mobile oferuje także dekoder MagentaRozrywka Box, bazujący na platformie Android TV. Pozwala on na zintegrowanie w jednym miejscu najpopularniejszych aplikacji i umożliwia dostęp do 28 programów naziemnej telewizji cyfrowej za pośrednictwem anteny DVB-T. Co więcej, dzięki wbudowanej funkcji Chromecast dekoder umożliwia wyświetlanie filmów i zdjęć na ekranie telewizora.

Więcej informacji o ofercie z dekoderem można znaleźć na tej stronie www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/dekoder.

