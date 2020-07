UOKiK: T-Mobile zwróci niewykorzystane pieniądze z kont pre-paid

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał T-Mobile Polska do zwrotu pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid. W toku są postępowania wobec Orange Polska i P4, wcześniej za podobne praktyki został ukarany Polkomtel.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy najwięksi operatorzy komórkowi oddają konsumentom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. W styczniu 2020 r. Prezes UOKiK wydał pierwszą decyzję w tej sprawie wobec spółki Polkomtel, na którą nałożył ponad 20 mln zł kary. Toczą się także postępowania wobec Orange Polska i P4.

Konsumenci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania. To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Najnowsza decyzja Prezesa Urzędu i jednocześnie pierwsza zobowiązująca w tego typu sprawie dotyczy spółki T-Mobile Polska.

Kwestia zwrotu niewykorzystanych środków z konta na kartę przy wyborze nowej firmy telekomunikacyjnej jest już uregulowana na poziomie unijnym. W grudniu 2018 r. wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Jest w nim przepis, zgodnie z którym przy zmianie operatora dotychczasowi dostawcy usług pre-paid muszą na wniosek konsumenta zwrócić pozostałe na koncie środki. Od tej operacji mogą pobierać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych przez nich kosztów, jeśli zostało to określone w umowie. Unijne prawo musi zostać implementowane do polskiego. W niektórych europejskich krajach takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania zwrot niewykorzystanych środków od dawna jest już regułą.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przyjął zobowiązanie T-Mobile Polska do zmiany regulaminu i wprowadzenia procedury zwrotu pozostałych na koncie pre-paid pieniędzy. Ma to nastąpić w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Do tego czasu spółka musi także poinformować wszystkich klientów usług przedpłaconych o wprowadzeniu procedury zwrotu niewykorzystanych środków, przy czym osoby po 65 roku życia dowiedzą się o swoich nowych uprawnieniach z wiadomości SMS lub telefonicznie.

Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy w T-Mobile?

Uprawnieni będą obecni lub nowi klienci , którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 6-miesięczny staż w T-Mobile Polska,

, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 6-miesięczny staż w T-Mobile Polska, Konsument musi złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od wygaśnięcia ważności konta lub zmiany operatora,

o zwrot niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od wygaśnięcia ważności konta lub zmiany operatora, Może to zrobić pisemnie, e-mailem lub poprzez telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Abonenta,

z Biurem Obsługi Abonenta, Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej spółka może pobrać opłatę manipulacyjną – na podstawie decyzji zobowiązującej jej wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty dwudziestu złotych.

– na podstawie decyzji zobowiązującej jej wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty dwudziestu złotych. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, pieniądze zostaną przelane na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy. Klient może także zdecydować o przekazaniu środków na jego inne konto w T-Mobile.

Źródło tekstu: UOKiK