T-Mobile wprowadza nową ofertę ochrony smartfonów i tabletów

T-Mobile Polska udostępnił swoim klientom dwa nowe warianty ubezpieczenia sprzętu. Wprowadzone przez magentowego operatora opcje mają umożliwić pełniejszą ochronę smartfonu lub tabletu, a przy okazji ich posiadacze mogą sprawdzić ich stan za pomocą specjalnej aplikacji diagnostycznej.

Awaria lub uszkodzenie smartfonu to problem dotykający wielu użytkowników. Często okazuje się wtedy, że skutki takiego zdarzenia bywają kłopotliwe, a koszty usunięcia usterki wysokie. Czasem wystarczy, by urządzenie wymknęło się z ręki, żeby jego posiadacz stracił dostęp do potrzebnego i bardzo użytecznego narzędzia, którym jest telefon lub tablet. Dlatego T‑Mobile zdecydował się na poszerzenie oferty ubezpieczeń pozwalających jego klientom zadbać o bezpieczeństwo sprzętu.

Ochrona smartfonu lub tabletu

Nowe warianty ubezpieczenia, Standard i Premium, powinny umożliwić sprawne poradzenie sobie ze skutkami wszelkich incydentów. W ramach pakietu Standard użytkownik otrzymuje ubezpieczenie obejmujące przypadkowe uszkodzenie sprzętu, jak również zalanie go wodą. Opcja Premium pozwoli na ochronę w wypadku kradzieży, pożaru, przepięcia prądu czy nieautoryzowanego użycia karty SIM. Oba warianty gwarantują bezpłatne urządzenie zastępcze na czas oddania swojego do serwisu. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata, przy czym naprawy wykonywane są w Polsce. Ceny nowych wariantów ubezpieczenia zaczynają się od 13,99 zł brutto miesięcznie.

Oba nowe pakiety stanowią uzupełnienie oferty T‑Mobile w zakresie ochrony ubezpieczeniowej urządzeń. Klienci nadal mogą zdecydować się na pakiet Basic, obejmujący uszkodzenie wyświetlacza i zalanie wodą oraz pokrycie kosztów szkody do 1000 zł.

Telefon zawsze pod kontrolą

T‑Mobile oferuje użytkownikom oferty ubezpieczeniowej również dostęp do bezpłatnej aplikacji diagnostycznej, dzięki której można sprawdzić stan techniczny swojego smartfonu, w tym ekranu dotykowego czy głośników. Aplikacja pozwala także zweryfikować specyfikację posiadanego modelu.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Ubezpieczenia Urządzenia zapewnia AmTrust International Underwriters, a administratorem programu jest Digital Care. Więcej szczegółów oraz ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) można znaleźć na stronie www.ochronatmobile.pl.

Źródło tekstu: T-Mobile