Surface Laptop 4 może korzystać z procesora AMD Ryzen 7 4800U

Microsoft planuje użycie procesorów AMD w nowych laptopach z linii Surface. Do sieci trafiły wyniki benchmarka Surface Laptop 4 z procesorem AMD Ryzen 4000.

O ile Intel nie jest jakoś szczególnie mocno zainteresowany produktami Microsoftu z rodziny Surface, o tyle AMD wręcz przeciwnie. Najnowsze informacje donoszą, że seria Surface Laptop 4 będzie korzystać z Ryzenów. W wynikach testów 3D Benchmark pokazały się laptopy z tej linii, korzystające z modeli AMD 4800U. Mamy tu swoistą powtórkę - seria Surface Laptop 3 weszła na rynek z procesorami AMD Ryzen 7 3780U i Ryzen 5 3580U. Ponieważ bardzo chwalili je zarówno recenzenci sprzętu, jak i zwykli użytkownicy, nie można się dziwić, że Microsoft idzie tym tropem.

Dzięki testom dowiadujemy się, że Ryzen 7 4800U ma osiem rdzeni i obsługuje 16 wątków. procesor został stworzony z myślą o urządzeniach przenośnych, dlatego ma usprawnione mechanizmy chłodzące. Powstał w procesie 7nm, oferuje taktowanie zegara 1,75 GHz z możliwością podkręcenia do 4,2 GHz, a TDP wynosi 15 W.

Wyniki testów Surface Laptop 4 wypadają oczywiście znacznie lepiej, niż poprzednika.Drugi ze wspomnianych procesorów, Ryzen 5 4500U, to sześć rdzeni i obsługa sześciu wątków, a taktowanie podstawowe wynosi 1,5 GHz. Można zwiększyć to do maksymalnie 4 GHz.

Powyższe informacje nie tylko mówią nam, że nowe laptopy Microsoftu będą wydajniejsze, ale również pokazują, że zacieśnia się współpraca producenta z AMD. Pozostaje tylko czekać na oficjalne informacje na ten temat.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: WindowsLatest