1000 darmowych minut na Dzień Ojca dla klientów T-Mobile na kartę i Mix

Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca magentowy operator przygotował promocję dla użytkowników ofert T-Mobile na kartę i Mix. Mogą oni otrzymać 1000 minut do wykorzystania na krajowe rozmowy w ciągu trzech dni.

T-Mobile Polska przygotował kolejną cykliczną promocję dla swoich klientów, korzystających z ofert na kartę oraz Mix. Tym razem magentowy operator udostępnia użytkownikom 1000 bezpłatnych minut do wykorzystania na rozmowy telefoniczne na numery stacjonarne i komórkowe do wszystkich sieci w kraju przez trzy dni. Bonus można aktywować od poniedziałku 22 czerwca do środy 24 czerwca do końca dnia. Każdy klient z promocji może skorzystać tylko raz.

Aktywacja bonusu jest prosta i nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych kryteriów. Aby skorzystać z promocji, wystarczy wysłać wiadomość SMS o treści MINUTY na numer:

80401 – w przypadku użytkowników T‑Mobile na kartę,

– w przypadku użytkowników T‑Mobile na kartę, 80404 – w przypadku abonentów Mix.

Podobną akcję magentowy operator przygotował również z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Więcej informacji o specjalnych promocjach dla klientów T‑Mobile na kartę i Mix można znaleźć pod tym adresem. Szczegóły promocji z okazji Dnia Ojca zawiera regulamin.

Źródło tekstu: T-Mobile