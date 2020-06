Plus rozdaje 60 GB ekstra na wakacje

Plus przygotował nową promocję dla klientów swoich usług na kartę. Od 17 czerwca 2020 roku użytkownicy Plusa na kartę i Plusha na kartę mogą cieszyć się dodatkową paczką 60 GB Internetu. W sam raz na wakacje.

Lato to zazwyczaj czas licznych wyjazdów i podobnie będzie zapewne także w tym roku. Specjalnie na ten okres przygotowana została promocja, dzięki której nie trzeba będzie martwić się o kończące się w telefonie pakiety internetowe. Wystarczy mieć Plusa lub Plusha „na kartę”, by skorzystać ze specjalnej promocji „60 GB na wakacje”. Można w niej dostać trzy pakiety po 20 GB, przyznawane automatycznie po sobie co 30 dni, a opłata wynosi 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji.

„60 GB na wakacje” to promocja dla klientów taryf Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush. By z niej skorzystać wystarczy:

posiadać aktywne konto,

posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty,

włączyć promocję krótkim kodem *136*11*0060# lub zalogować się do aplikacji Mobilny Plus Online i tam ją aktywować.

Przyznane gigabajty nie mogą być wykorzystane w roamingu, z wyłączeniem RLAH, co jest rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie „Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid”. Promocja „60 GB na wakacje” obowiązuje od 17 czerwca do 30 września 2020 roku, a więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji oraz na ulotkach: Plusa na kartę i Plusha na kartę.

W Plusie na kartę dodajemy wolność Ci

Plus przygotował również nową kampanię reklamową, która powstała w oparciu o założenia nowej platformy komunikacyjnej Plusa na kartę. Twarzą kampanii jest aktor kabaretowy i performer Igor Kwiatkowski, wcielający się we wszystkich członków rodziny. Pierwszy ze spotów poniżej.

