Play wprowadza następcę SMS, czyli usługę Czat RCS

Standard RCS określany jest mianem „następcy SMS-ów”. W przeciwieństwie do nich zapewnia obsługę długich wiadomości tekstowych, pozwala na załączanie multimediów, podaje też informacje o dostarczeniu i odczytaniu wiadomości. PLAY wdraża ten standard w swoje sieci, proponując usługę Czat RCS.

Koniec SMS-ów wieszczony był od dawna. Wiadomości tekstowe w tym formacie to rozwiązanie sprzed 28 lat, które nie przystaje do oczekiwań dzisiejszych użytkowników. Dlatego też powstał nowszy standard RCS (Rich Communication Services), który oferuje zdecydowanie więcej niż esemesy, zachowując przy tym wiele ich zalet. Od kilku miesięcy obsługę RCS pilotażowo wprowadza Google w swojej aplikacji do wiadomości, teraz natomiast Play informuje o oficjalnym wsparciu dla tego rozwiązania.

Czat RCS – jak to działa?

Korzystanie z Czatu RCS w Play nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji – do ich wysyłania i odbierania służy domyślna aplikacja obsługująca wiadomości. Co więcej, użytkownik zachowuje także swój identyfikator, czyli numer telefonu – nie są potrzebne żadne nicki czy loginy.

Korzystając z Czatu RCS, użytkownik może otrzymywać potwierdzenia dostarczenia i odczytania wysłanego komunikatu. Aplikacja informuje także o tym, że odbiorca jest w trakcie pisania odpowiedzi. Nowy format umożliwia tworzenie czatów grupowych czy opcję dodawania dowolnych multimediów takich jak zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, filmy, nagrania głosowe czy pliki do maksymalnie 100 MB.

Jeśli wysyłka wiadomości Czat RCS nie będzie możliwa, użytkownik zostanie zapytany, czy ma ona zostać wysłana jako SMS. Usługi pozwala także ba ustawienie automatycznej zmiany wiadomości RCS na SMS. Osoby, które nie korzystają z Czatu RCS, będą otrzymywały takie wiadomości w postaci SMS lub MMS.

Czat RCS - dla kogo i na jakich telefonach?

Czat RCS skierowany jest do klientów Play korzystających z urządzeń wspierających tę technologię. Obecnie usługa dostępna jest dla wybranych modeli telefonów z systemem Android od wersji 10.0 – Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ oraz Samsung Galaxy S10e. Usługa działa także na telefonach kupionych poza Play, a w najbliższej przyszłości będzie także udostępniana na coraz większą liczbę urządzeń.

Włączenie usługi Czat RCS odbywa się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji obsługującej wiadomości, a sprawdzić status można z poziomu jej ustawień. Za usługę nie jest pobierana żadna opłata aktywacyjna czy miesięczna. Korzystanie z Czatu RCS odbywa się przez dane komórkowe (co pomniejsza posiadany pakiet) lub przez Wi-Fi. Przeciętna wiadomość zajmuje 2 kB, ale trzeba pamiętać o dodatkowym rozmiarze w przypadku dodania do niej multimediów.

Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi Czat RCS znajdują się w poniższym regulaminie oraz na stronie: play.pl/uslugi/rcs.

Źródło tekstu: Play