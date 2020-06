Nowa oferta w Play: 70 GB Internetu od 35 zł za osobę oraz 5G

9 czerwca 2020 roku Play wprowadza nowe oferty dla klientów indywidualnych, z powiększonymi pakietami danych oraz możliwością korzystania z sieci 5G. Z najnowszej technologii skorzystają również klienci wybranych dotychczasowych ofert.

Powiększone pakiety danych, najnowsze smartfony i atrakcyjne dodatki – wszystko to w abonamentach dostosowanych do różnych potrzeb konsumentów. Takie nowości Play zamierza wprowadzić już od jutra, 9 czerwca tego roku. Fioletowy operator proponuje też prostą i korzystną propozycję dla ofert DUET oraz RODZINA: bez względu na wybór taryfy, druga i kolejne osoby zapłacą tylko 35 zł, a piąta z pakietu usług będzie korzystała za darmo.

W nowej ofercie Play, każdy z dostępnych abonamentów oferuje nielimitowane SMS-y, MMS-y i rozmowy, a także duży pakiet danych. W ofercie M jest to 20 GB, w L aż 70 GB, natomiast HOMEBOX oferuje nielimitowane GB w telefonie i routerze domowym. We wszystkich opcjach klient otrzymuje także dodatki na start: usługę PLAY NOW wraz z pakietem podstawowym kanałów lub usługę Bezpieczna Rodzina, pozwalającą sprawdzić miejsce pobytu swoich bliskich, wysyłać powiadomienia w przypadku opuszczenia tak zwanej strefy bezpieczeństwa, a także szybko wezwać pomoc. Osoby, które skorzystają z nowej oferty Play, otrzymają także subskrypcję Tidal na okres trzech miesięcy (w taryfie M) lub sześciu (w opcji L i HOMEBOX).

Każdy, kto zdecyduje się na jedną z tych ofert, może dokupić dodatkowe numery z kartami SIM za 35 zł miesięcznie w opcjach DUET i RODZINA, w której łącznie można zgromadzić nawet dziesięć numerów. Propozycja dla grup jest prosta: 35 zł za dodatkowe osoby, nieważne którą taryfę klient wybierze. Dla dużych rodzin Play przygotował jeszcze jeden prezent: piąta karta w każdej ofercie RODZINA jest wydawana za 0 zł miesięcznie.

Play chwali się, że jako pierwszy włączył do swojej oferty telefon obsługujący 5G, a teraz proponuje swoim klientom kolejne smartfony obsługujące tę technologię. W nowych taryfach znalazły się między innymi LG V60 ThinQ 5G oraz Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Fioletowi liczą, że powyższa oferta może zachęcić do zmiany operatora. Nowi klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Play, mogą zyskać do sześciu miesięcy bez opłat abonamentowych. Wszyscy zainteresowani nowymi ofertami mogą się na nie zdecydować w salonie, przez sklep internetowy lub przez kontakt z infolinią. Urządzenie i karta SIM zostaną wydane od ręki lub dostarczone kurierem pod wskazany adres, a wszystkimi formalnościami zajmie się zespół Play.

Co więcej, dostęp do sieci 5G bez dodatkowych opłat zyskają nie tylko osoby, które zdecydują się na jedną z nowych taryf, ale także posiadacze wybranych dotychczasowych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.play.pl. Możliwość korzystania z najnowszej technologii nie będzie wymagała żadnej dodatkowej aktywacji po stronie użytkownika.

