Play rozbudowuje sieć 5G, jej zasięg obejmie ponad 50 miast

Play zapowiadał komercyjny start swojej usługi 5G już w styczniu. Zaczął od Gdyni, gdzie 5G zostało uruchomione na zasobach radiowych 2100 MHz, później zabrał się za rozbudowę oferty w kolejnych 16 miastach, w tym w 5 największych metropoliach i 11 mniejszych miejscowościach.

Chociaż te deklaracje brzmiały jak czysty przekaz marketingowy o nikłym znaczeniu dla klientów, operator przekonuje, że technologia 5G jest już dostępna w sieci Play, a do końca czerwca obejmie swym zasięgiem kolejne miasta na terenie Polski. Operator nie ujawnił jednak, czy będzie się to wiązać z powstaniem nowych ofert, uwzględniających 5G.

Play wykorzystuje dla 5G pasmo 2100 MHz. Operator poinformował, że przez ostatnie miesiące kontynuował rozbudowę i modernizację sieci 5G. Efektem tego będzie udostępnienie 5G w 53 miastach i miejscowościach z wykorzystaniem ponad 500 stacji bazowych. Zasięgiem będą objęte zarówno duże aglomeracje miejskie m.in.: Warszawa, Kraków, Wrocław, jak i wiele mniejszych miejscowości, np.: Augustów, Zakopane, Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Giżycko, Mrągowo, Kołobrzeg, Ustka i Władysławowo.

Operator zdradził też, że stale rozbudowuje i modernizuje swoją sieć i dzięki temu ma ponad 8100 stacji bazowych, z których powyżej 40% działa w standardzie 5G Ready zapewniając zasięg tej technologii ponad 50% populacji Polski.

Z początkiem czerwca 2020 uruchomiliśmy ponad 500 stacji 5G, które do końca miesiąca obejmą swym zasięgiem 53 miasta i miejscowości. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy dalej przystosowywać naszą sieć do technologii 5G w częstotliwości 2100 MHz, ale to dopiero początek. Maksymalizacja korzyści z technologii 5G dla klientów wymaga jeszcze rozdysponowania dodatkowych częstotliwości dedykowanych 5G. Mamy nadzieję na szybkie wznowienie aukcji, zwłaszcza, że trwająca obecnie pandemia jeszcze wydatniej pokazała, jak ważny dla społeczeństwa jest dostęp do nowoczesnej sieci, jaką jest sieć 5G w Play.