Prawdziwe 5G dostępne w Play

Gdynia to pierwsze miasto z szerokim dostępem do sieci 5G. Jest to możliwe dzięki sieci Play, która startuje tam z najnowszą technologią na posiadanych przez siebie zasobach radiowych o częstotliwości 2100 MHz.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 7 stycznia 2020 roku Play ogłasza uruchomienie usług w technologii 5G dla swoich klientów w Gdyni. Jak powiedział Jean-Marc Harion, prezes fioletowego operatora, na konferencji dotyczącej tego wydarzenia, to nie jest test, a Play czeka tylko na autoryzację UKE na wykorzystanie do tego częstotliwości z zakresu 2100 MHz, które są w posiadaniu operatora.

Zobacz: Orange rozbuduje sieć 5G w Warszawie. W tym tygodniu uruchomi 10. stację bazową

Zobacz: Plus rozpoczyna budowę komercyjnej sieci 5G w pasmie 2600 MHz

Jean-Marc Harion, prezes Play

Aby dać dostęp do sieci 5G jak największemu gronu odbiorców, Play zmodernizował ponad 100 stacji bazowych w aglomeracji trójmiejskiej. Nowa technologia będzie dostępna dla wszystkich klientów fioletowej sieci, którzy dysponują odpowiednim sprzętem. Całość będzie działać na posiadanych przez operatora zasobach radiowych (2100 MHz) w modelu dynamicznego współdzielenia częstotliwości.

Kto skorzysta na fioletowym 5G?

Wdrożenie technologii 5G przy współpracy z Miastem Gdynia przyniesie ma przynieść korzyści różnym grupom społecznym, a samemu procesowi będą towarzyszyć działania edukacyjne. Skorzystają na tym:

seniorzy - dzięki 5G wzrosną ich kompetencje cyfrowe oraz możliwości korzystania z nowoczesnej technologii użytkowej,

studenci - wykorzystają oni 5G do badań i własnego rozwoju,

gospodarstwa domowe - 5G dla wielu osób może być dobrą alternatywą w stosunku do przewodowego Internetu stacjonarnego.

Kilka słów o technologii

Jedną z najistotniejszych rzeczy, którą zastosowano podczas wdrażania 5G w Gdyni, było przejście z synchronizacji na podstawie częstotliwości do synchronizacji czasu. Posiadane przez Play zasoby radiowe z zakresu 2100 MHz będą dynamicznie, w zależności od potrzeb, przydzielane do wykorzystania w technologii LTE lub New Radio (5G). Ma to się przełożyć na efektywniejsze wykorzystanie częstotliwości oraz osiągnięcie wyższych prędkości.

Zobacz: 2 miliardy złotych - tyle polski rząd planuje zarobić na aukcji 5G

Zobacz: UKE ogłasza start konsultacji w sprawie aukcji częstotliwości dla 5G

O naprawdę wysokiej przepustowości (teraz to około 300 Mb/s) będzie jednak można mówić dopiero po aukcji, która nas czeka w tym roku. Play liczy na zdobycie pasma C o szerokości 80 MHz. Gdyby jednak nie zwiększono norm PEM, w Gdynii nie dałoby się uruchomić 5G w tym pasmie. Stare normy w zupełności jednak wystarczały do zrealizowania planów operatora związanych z dynamicznym współdzieleniem częstotliwości z zakresu 2100 MHz, a nowe normy jeszcze bardziej ułatwia wdrożenie.

Dzięki podjętym przez Play działaniom, łatwiej w przyszłości będzie przejść na pełne, samodzielne 5G (stand alone), które umożliwi agregację wszystkich nośnych. Dla przypomnienia - fale radiowe o niższej częstotliwości łatwiej sobie radzą z penetracją budynków, zapewniając zasięg w ich wnętrzach.

Play wykorzystuje anteny pasywne z MIMO 4x4. Same stacje bazowe nie różnią się wizualnie od nadajników 4G.

Wiadomość będzie uzupełniana...

Źródło tekstu: wł