Orange rozbuduje sieć 5G w Warszawie. W tym tygodniu uruchomi 10. stację bazową

Orange poszerzy zakres testów sieci w standardzie 5G na terenie Warszawy. Wspólnie z Ericssonem uruchomi w tym tygodniu dziesiątą stację bazową w stolicy. Posłuży ona do rozwijania systemu łączności z dronami.

Orange buduje testową sieć 5G w Warszawie, współpracując z firmą Ericsson. Dziesiąta stacja bazowa posłuży do badań łączności z dronami, a do współpracy przyłączył się Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

Nowa stacja bazowa na budynku Instytutu Łączności

Stacja bazowa zostanie uruchomiona na obiekcie należącym do Instytutu Łączności. Posłuży do opracowania metod komunikacji z dronami oraz nowych scenariuszy zastosowania dronów z wykorzystaniem sieci piątej generacji. Możliwości jest mnóstwo, na czele z monitoringiem terenów leśnych i pól uprawnych, na dostarczaniu przedmiotów kończąc. W Chinach już działają systemy dronów 5G, służące do monitorowania ruchu ulicznego.

Kolejna stacja bazowa Orange i Ericssona będzie korzystała z częstotliwości testowych udostępnionych przez UKE – kanał 80 MHz w paśmie 3,4 - 3,6 GHz. Sieć 5G pozwoli przesyłać dane z prędkością nawet 1 Gb/s, a opóźnienia zostaną zredukowane do poziomu kilku milisekund.

Źródło tekstu: Orange