Plus rozpoczyna budowę komercyjnej sieci 5G w pasmie 2600 MHz

Spółka Polkomtel, operator sieci Plus, rozpoczyna budowę komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Z nowej technologii w I kwartale 2020 roku będą mogli skorzystać mieszkańcy co najmniej siedmiu polskich miast.

2020 rok w Polsce będzie stał pod znakiem wdrażania technologii 5G do sieci komórkowych. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Już 7 stycznia Play ma umożliwić swoim klientom w Trójmieście korzystanie z sieci najnowszej generacji na posiadanych przez fioletowych zasobach radiowych o częstotliwości 2100 MHz. Do wyścigu zbrojeń dołącza też Plus, który oficjalnie zapowiedział, że w I kwartale 2020 roku jego klienci z co najmniej 7 miast w całej Polsce będą mogli korzystać z technologii 5G.

- Zawsze powtarzamy, że wolimy działać i mówić konkretnie o tym, co już robimy niż tylko opowiadać o planach czy zamierzeniach. Dzisiaj mamy dla Polaków konkretną informację – zakończyliśmy przygotowania i rozpoczynamy budowę pierwszej w Polsce sieci 5G. To już nie będą testy czy próby – będą to komercyjne usługi dostępne tak jak wszystkie inne w naszej ofercie.

- powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Operator sieci Plus poinformował, że w grudniu ubiegłego roku zakończył przygotowania do stworzenia i uruchomienia sieci 5G. Wykorzystane do tego zostaną częstotliwości z pasma 2600 MHz oraz technologii TDD. Używa ona jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink. Plus ma w swoich zasobach 40 MHz takiego pasma. Pozwolą one na przekroczenie prędkości 500 Mb/s przy użyciu technologii MIMO 4x4 i QAM256.

- Działanie TDD można porównać do ruchu na nowoczesnej autostradzie – zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach, w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy w odwrotnym kierunku. Z kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z tym zrobić – tak działa technologia FDD. Cyfrowy Polsat jako jedyny operator na polskim rynku używa technologii TDD zarówno w LTE jak i w 5G.

- powiedziała Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o.

Budowa sieci 5G Grupy Cyfrowy Polsat na początku będzie realizowana w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

- Celowo rozpoczynamy budowę nie w jednym, ale kilku miejscach w Polsce. Dzięki temu mieszkańcy 7 miast będą mogli skorzystać z atutów pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G.

- dodała Justyna Kulka

W pierwszym kwartale 2020 roku jest planowane uruchomienie 5G na około 100 stacjach bazowych. Będą one wyposażane w sprzęt sieciowy 5G dostarczony przez firmy Nokia i Ericsson.

