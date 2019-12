2 miliardy złotych - tyle polski rząd planuje zarobić na aukcji 5G

Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy budżetowej na 2020 rok. Przewiduje on, że dochody Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzrosną o prawie 2 mln zł w stosunku do budżetu na 2019 roku. Pieniądze te mają najprawdopodobniej pochodzić z planowanej na przyszły rok aukcji 5G.

2020 rok przyniesie kilka ważnych wydarzeń na polskim rynku usług telekomunikacyjnych. Już w styczniu klienci sieci Play w Trójmieście będą mogli skorzystać z pierwszej ogólnodostępnej sieci 5G w Polsce. Fioletowy operator będzie tam prowadził testy nowej technologii na posiadanych zasobach radiowych z zakresu 2100 MHz.

Ważniejszym wydarzeniem będzie prawdopodobnie planowana na przyszły rok aukcja pasm częstotliwości radiowych z zakresu 3480 - 3800 MHz, z przeznaczeniem na budowę sieci 5G. Urząd Komunikacji Elektronicznej chce sprzedać 4 bloki o szerokości 80 MHz każdy, z ceną wywoławczą w wysokości 4 x 450 mln zł.

Najnowszy projekt ustawy budżetowej na 2020 rok, który trafił właśnie do polskiego Sejmu przewiduje, że dochód UKE wyniesie w przyszłym roku 2,68 mln zł, czyli o 1,97 mld zł więcej, niż zapisano w budżecie na 2019 rok. Dodatkowe pieniądze mają pochodzić właśnie z aukcji 5G. Są one tylko minimalnie większe od ceny wywoławczej za sprzedawane zasoby radiowe (1,8 mld zł), ale też dwukrotnie wyższe niż w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, pochodzącym z sierpnia tego roku.

Najnowszy projekt ustawy budżetowej przewiduje, że przyszłoroczne wydatki Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyniosą 125,5 mln zł - o 7,2% więcej niż w 2019 roku. Z tej kwoty 59,6 mln zł zostanie przeznaczone na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne) - o 12,7% więcej niż w kończącym się za kilka dni roku.

Źródło tekstu: sejm.gov.pl, telko.in