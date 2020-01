Największe wyzwania dla rozwoju Internetu w 2020 roku: cyberbezpieczeństwo, dezinformacja i bigtechy

Jesteśmy coraz bliżej komercyjnego uruchomienia sieci 5G w Polsce. Najbliższa przyszłość to także rozwój Internetu rzeczy. Wszystko to wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń przed cyberatakami. Ważnymi kwestiami w 2020 roku będzie również walka z dezinformacją oraz przeciwdziałanie monopolowi technologicznych gigantów.

- Zjawiska takie jak dezinformacja, cyberprzemoc czy cyberprzestępczość są dla Internetu największym zagrożeniem. Kradzieże tożsamości, próba wykorzystywania internetu do prowadzenia działalności agresywnej w stosunku do innych państw – te zjawiska prowadzą do różnych ograniczeń. Wyzwaniami są także rola mediów społecznościowych i dyskusja o łańcuchu wartości – kto i w jakim stopniu powinien wpływać na rozwój infrastruktury i w nią inwestować oraz jak sprawiedliwie dzielić zyski z internetu poprzez odpowiednie regulacje.

- powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji, agencji Newseria Biznes

Jak podkreślił szef resortu cyfryzacji, Internet jest fantastycznym narzędziem, które sprzyja monopolizacji rynku przez gigantów technologicznych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, nasiliła się działalność urządów antymonopolowych, wymierzona w tak zwaną grupę GAFA (Google, Amazon, Facebook i Apple).

Już 7 stycznia tego roku Play chce udostępnić szerokiemu gronu odbiorców w Trójmieście łączność 5G. Komercyjne wdrożenie nowej technologii telekomunikacyjnej wiąże się z koniecznością pokonania wielu wyzwań. To przede wszystkim konieczność rozbudowy infrastruktury sieciowej, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń przed cyberatakami, których liczba wzrośnie wraz z liczbą urządzeń podpiętych do Internetu.

- Wyzwaniem dla nas obecnie jest nie tylko IoT i 5G, lecz także walor edukacyjny. Część mediów koncentruje się na tym, żeby przerażać widzów czy słuchaczy różnymi zagrożeniami. Oczywiście niebezpieczeństwa istnieją, ale patrzymy na pozytywny aspekt tej nowej rewolucji cyfrowej, która się na naszych oczach rozgrywa.

- powiedział Jacek Leśkow, dyrektor NASK

- Bezpieczny i coraz szybszy Internet – tego oczekują od nas wszyscy użytkownicy, zarówno biznes, instytucje rządowe, jak i zwyczajni internauci. Największym wyzwaniem jest dziś utrzymanie otwartości sieci – tak jak do tej pory, ale z zachowaniem prywatności i bezpieczeństwa. Możemy mówić o przetwarzaniu danych, algorytmach i sztucznej inteligencji, ale to są elementy pochodne, które dzieją się w ekosystemie internetu. Sieć musi pozostać otwarta dla wszystkich.

- powiedział Roman Malinowski, dyrektor rejestru krajowego domeny .pl

Dyrektor NASK ocenia, że przyszły rok będzie nadal upływać pod znakiem dyskusji o równowadze pomiędzy bezpieczeństwem i wolnością słowa w Internecie. Narastającym problemem są i jeszcze długo będą tak zwane fake newsy, które przyczyniają się do spadku zaufania społecznego. Walka z dezinformacją jest trudna. Nieprawdziwe informacje są niemożliwe do oddzielania od faktów, dopóki nie nastąpi zmiana nawyków czytelników, którzy przyzwyczajeni są do szybkiej i pobieżnej konsumpcji treści.

- Osoby, które nie mają pojęcia na dany temat, wypowiadają się w sposób autorytarny, tworzą przykładowo swój blog, a potem te wypowiedzi są multiplikowane i – często nieświadomie, bez złych intencji – powstaje fake news. Dlatego musimy nauczyć się filtrować informacje, oddzielać szum informacyjny od autentycznych treści. Wielkim wyzwaniem jest również to, jak zdefiniować autorytety, gdzie szukać fachowców, kogo słuchać i jak konstruować sobie spójny obraz rzeczywistości w świecie cyfrowym.

- powiedział Jacek Leśkow

Źródło tekstu: Newseria.pl