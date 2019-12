Aplikacja mObywatel ma pół miliona aktywnych użytkowników - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski

mObywatel został pobran prawie 800 tysięcy razy, a około pół miliona osób ją aktywowało - powiedział minister cyfryzacji Radiu Maryja. Aplikacja pozwala skorzystać z cyfrowych wersji swoich dokumentów wprost na ekranie smartfonu.

mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie sześć usług. mTożsamość, której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. mLegitymacja szkolna – czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek. mLegitymacja studencka – legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki. mPojazd – elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów. eRecepta – dostęp do listy niezrealizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i Twoich bliskich. Polak za granicą - podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu.