Orange uruchomi 5G już 1 lipca. Nowa usługa to #hello5G

Już 1 lipca Orange uruchomi swoją pierwszą usługę, wykorzystującą standard 5G. Operator nie zamierza czekać na przyznanie nowych częstotliwości i wykorzysta te, które już ma.

Pierwsza usługa Orange wykorzystująca sieć 5G będzie się nazywać #hello5G. W jej zasięgu będzie prawie 6 milionów użytkowników. Transmisja danych w nowym standardzie będzie możliwa dzięki modernizacji 1600 stacji bazowych w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie.

Orange nie czeka na aukcję, uruchomi 5G na 2,1 GHz

Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska dał do zrozumienia, że Orange nie zamierza dłużej czekać. Pandemia koronawirusa opóźniła proces przydzielenia w Polsce pasm docelowych, przeznaczonych do budowy 5G w Europie (3,4-3,8 GHz), więc Orange uruchomi sieć w standardzie 5G w takich pasmach, jakie ma już do dyspozycji.

Wybór padł na 2,1 GHz, obecnie wykorzystywane głównie dla potrzeb 4G LTE. Operator ma do dyspozycji w tym zakresie pasmo o szerokości 5 MHz TDD i dwa bloki 14,8 MHz w FDD. Spodziewamy się, że z użyciem spectrum sharing transfery sięgną 150 Mb/s – nie są to zawrotne prędkości, jak na możliwości 5G. Wykorzystanie tego pasma ma jednak inną zaletę: dobry zasięg w budynkach. Docelowo do tego właśnie będzie wykorzystywane pasmo 2,1 GHz.

Wraz z nową ofertą #hello5G Orange zaproponuje nam kilka urządzeń, które będą mogły z niej skorzystać. Oczywiście to dopiero początek. Prezes Orange Polska dodał:

To zaledwie pierwszy krok na naszej drodze do 5G. Aby tam dotrzeć, potrzebujemy częstotliwości. Dlatego mamy nadzieję, że proces przydziału pasma ruszy wkrótce, abyśmy mogli sprawnie i z korzyścią dla polskiej gospodarki zbudować sieć nowej generacji.

Orange Polska nieprzerwanie przygotowuje się do uruchomienia sieci 5G w pasmach wskazanych przez regulatorów UE. Od jesieni 2019 r. trwają próby terenowe w paśmie 3,5 GHz, a od roku w paśmie 26 GHz.

Czyżby Orange zmienił zdanie?

Decyzja Orange o uruchomieniu komercyjnej sieci w standardzie 5G już w lipcu mocno nas zaskoczyła. Niedawno informowaliśmy, że pomarańczowi nie będą bawić się w marketingowego berka. Zamiast być pierwsi, chcieli zrobić 5G porządnie.

W lutym rzecznik Orange Wojciech Jabczyński komentował dla portalu Wirtualnemedia (wytłuszczenie redakcji):

Wyścig byle tylko być pierwszym, za wszelką cenę, nawet śmieszności. Moim zdaniem ogłaszanie teraz z pompą wdrożenia komercyjnego 5G to nic innego, jak sprzedawanie czegoś, czego nie ma albo na upartego jego namiastki. Częstotliwości 2100 i 2600 MHz nie dadzą tego, na co pozwolą docelowo 3,4-3,8 GHz. Transfer będzie mniejszy, ale w reklamie 5G zabrzmi dumnie. Nie ma przygotowanych do tego smartfonów, a jeśli nawet się pojawią na pewno nie będzie to duży wybór.

Kilka smartfonów rzeczywiście się od tego czasu pojawiło, ale są to modele nieliczne i drogie.

Aktualizacja: komentarz rzecznika Orange

Poprosiliśmy Orange Polska o dalsze wyjaśnienia tej decyzji i nie czekaliśmy długo na odpowiedź. Niestety nie jest zbyt szczegółowa:

Powód podjęcia decyzji o wprowadzeniu #Hello5G został podany w komunikacie. Sytuacja rynkowa diametralnie się zmieniła w wyniku opóźnienia aukcji na docelowe częstotliwości 5G.

