Orange: nawet 1,5 Gb/s w sieci 5G w Lublinie dzięki połączeniu 4G i 5G

Sieć Orange ujawniła najnowsze informacje na temat testów sieci 5G – tym razem w Lublinie. Dzięki nowym rozwiązaniom testowa sieć 5G została połączona z komercyjną, działającą w mieście siecią 4G LTE. Pozwoliło to, nawet przy dużym obciążeniu sieci 4G LTE, osiągnąć prędkości 1,2 Gb/s.

Co więcej, teoretyczne możliwości takiej sieci przekraczają nawet 1,5 Gb/s. Wymagałoby to jednak zupełnie pustej sieci 4G oraz idealnych warunków pogodowych.

5G dzięki Inter Site Dual Connectivity

Jednak to nie jedyne nowości dotyczące testowanej w Lublinie sieci 5G. By zapewnić jej niezawodne działanie, operator zastosował także rozwiązanie o nazwie „Inter Site Dual Connectivity”. O co dokładnie chodzi? Testowana przez Orange sieć 5G to wariant Non-Standalone, czyli taki, gdzie sieć 5G do prawidłowego działania wymaga wsparcia architektury 4G. Jest to najszybszy, stosowany przez operatorów na całym świecie sposób, by rozpocząć tworzenie oferty 5G. Jak tłumaczy Orange Polska, by telefon mógł się połączyć z siecią 5G, najpierw musi się podłączyć do częstotliwości, na którym działa sieć 4G – czyli do tzw. „anchora” lub „kotwicy”. Zapewnia on komunikację między telefonem a siecią (czyli przesyła dane sygnalizacyjne) i pozwala mu w momencie transferu danych dołączyć warstwę 5G.

Sprawa komplikuje się, gdy kotwica ma mniejszy zasięg niż warstwa 5G. Taki problem może pojawić się tam, gdzie istnieje gęsta siatka stacji bazowych – np. w miastach. Gdy stacji bazowych na niewielkim wycinku terenu jest sporo, telefon płynnie przełącza się na tą, która ma najlepszy zasięg. Nie stanowi to problemu w przypadku sieci 4G, jednak w 5G może dojść do zerwanie połączenia. Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie Inter Site Dual Connectivity. Dzięki niemu kotwica z jednej stacji może obsługiwać 5G z innej. Co więcej, stacja pozwalająca na zakotwiczenie połączenia nie musi działać w standardzie 5G. Takie rozwiązanie Orange testował w Lublinie i jak wynika z informacji operatora, próby zakończyły się sukcesem.

Testy 5G Orange: Warszawa i Lublin

Testy 5G Orange Polska będą trwały co najmniej do końca lutego. Prowadzone w paśmie 3,4-3,8 GHz testy rozpoczęły się w Warszawie we wrześniu, a w Lublinie trwają od października. Operator wykorzystuje rozwiązania 5G dostarczone przez firmę Nokia.

Lubelska sieć 5G została stworzona w taki sposób, by użytkownik mógł przemieszczać się pomiędzy stacjami bazowymi bez zrywania połączenia. Każda z dziesięciu stacji 5G zapewnia zasięg w promieniu 360 stopni. Wszystkie testowe instalacje zostały podłączone do sieci operatora łączem optycznym o przepustowości 10 Gb/s.

Źródło tekstu: Orange Polska