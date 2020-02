W Instytucie Łączności stanęła stacja 5G - to efekt współpracy z Orange i Ericssonem

W siedzibie Instytutu Łączności - PIB w warszawskim Miedzeszynie rozpoczęła pracę stacja bazowa 5G. Jest ona wynikiem współpracy Instytutu z firmami Orange Polska i Ericsson. Instalacja będzie wykorzystywana do testów sieci komórkowej nowej generacji oraz metod komunikacji z dronami.

Uruchomienia stacji dokonał dyrektor Instytutu Łączności (IŁ), Jerzy Żurek. W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele Orange Polska i polskiego oddziału firmy Ericsson. Instalacja 5G na terenie Instytutu Łączności będzie używana przez Orange do testów sieci najnowszej generacji w ramach przygotowań do jej komercyjnego wdrożenia. To dziesiąta stacja bazowa 5G Orange działająca w Warszawie, która stanowi poszerzenie i kontynuację testów rozpoczętych przez operatora we wrześniu 2019 roku.

- Sieć 5G jest obecna w pracach Instytutu już od kilku lat, ale do tej pory pojawiała się głównie jako przedmiot badań, analiz i opracowań. Teraz, stały dostęp do najnowocześniejszego sprzętu pozwoli Instytutowi rozszerzyć zakres badań nad siecią nowej generacji, także nad metodami pomiaru pola elektromagnetycznego.

- powiedział Jerzy Żurek, dyrektor Instytutu Łączności

- Nowa generacja sieci bezprzewodowej pozwoli efektywniej i na większą skalę wykorzystywać możliwości dronów. Instalacja 5G w Instytucie to dla nas okazja do przetestowania ich zaawansowanych funkcjonalności.

- powiedział Jordi Mongay Batalla, zastępca dyrektora do spraw naukowych IŁ

Urządzenia stacji bazowej 5G zostały umieszczone na maszcie antenowym w siedzibie Instytutu Łączności. Zastosowano w niej 2 anteny Ericsson AIR 6488 Massive MIMO. Jedna z anten obsługuje standardowy sektor (120 stopni) przeznaczony do typowej komunikacji bezprzewodowej i działa w trybie Non-Standalone. Drugą skierowano w górę dla lepszej komunikacji z dronami. Anteny pracują na testowym paśmie częstotliwości 3,4-3,6 GHz udostępnionym Orange przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Instytut Łączności jest od kilku lat zaangażowany w prace związane z 5G. W 2017 roku został koordynatorem Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”, zainicjowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jest partnerem w projekcie „5G@PL: Wdrażanie sieci 5G w gospodarce polskiej”, którego celem jest uaktualnienie i wprowadzenie w życie polityki regulacyjnej i inwestycyjnej dotyczącej sieci 5G. Instytut uczestniczy również w projekcie „5G DRON”, badającym komunikację z dronami z użyciem sieci nowej generacji. Eksperci Instytutu opiniują dla Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej akty prawne i dokumenty regulacyjne dotyczące 5G. Byli też autorami tekstów w wydanej w czerwcu 2019 roku publikacji Ministerstwa Cyfryzacji „Pole elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G”.

Orange Polska prowadzi testy sieci 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz. W tej chwili 20 stacji bazowych w Warszawie i Lublinie pozwala sprawdzać zachowanie sieci w warunkach miejskich i przygotować firmę do komercyjnego wdrożenia. Ericsson z kolei od 2015 roku zainstalował ponad 3 mln stacji bazowych, gotowych obsłużyć 5G, które czekają na zdalne uruchomienie. Spora część z tych stacji znajduje się w Polsce, gdzie Ericsson ogłosił działania 5G live z trzema operatorami. W maju uruchomi także badawczą sieć 5G na Politechnice Łódzkiej.

Źródło tekstu: Instytut Łączności